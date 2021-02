Vor 20 Jahren feierten die No Angels einen Erfolg mit „Daylight in your eyes“. Das soll sich jetzt wiederholen.

No Angels: SO hast du die Band noch NIE gehört!

Was für eine Überraschung für die Fans! Viele Stars feiern nach Jahren ihr Comeback. Manche scheitern, andere werden erneut megaerfolgreich. Jetzt gibt es für die „No Angels“-Fans kein Halten mehr: In einer Reunion präsentieren sie 20 Jahre nach ihrem Debütalbum einen neuen Song, der vielen noch ganz vertraut sein dürfte.

Anfang der 2000er Jahre war es die Sensation: Die erste Castingband überhaupt schrieb Rekorde. Die „No Angels“ waren bei Popstars auf Prosieben geboren und so erfolgreich wie keine andere gecastete Gruppe nach ihnen. Jetzt haben sie ihren ersten Song „Daylight in your eyes“ neu aufgelegt.

Bevor du jetzt anfängst den Song vom damaligen Album „Elle'ments“ zu summen, höre dir am besten die neue Version an, die die vierköpfige Girl-Group nun bei RTL vorgestellt hat.

Die No Angels versuchten schon vor mehr als zehn Jahren an ihren Erfolg anzuknüpfen wie hier 2010: Nadja Benaissa, Sandy Mölling, Jessica Wahls und Lucy Diakovska (von links) Foto: imago images

Vierköpfig? Wie bitte? Ja, richtig gelesen. Ein „Engel“ des damaligen Quintetts fehlt bei der Neuauflage: Vanessa Petruo. Wie schon 2007, als die vier anderen Mädels - Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Nadja Benaissa und Jessica Wahls - ein Comeback wagten, ist sie wieder nicht mit von der Partie.

Das sind die No Angels:

Die No Angels war die erste Castingband von „Popstars“ auf Prosieben

Sie wurden im Jahr 2000 gegründet

Gründungsmitglieder waren Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Nadja Benaissa, Vanessa Petruo und Jessica Wahls

Mit ihrem ersten Album „Elle'Ments“ und der ersten Single-Auskopplung „Daylight in your eyes“ stürmten sie auf Platz 1 der Charts

2003 folgte die Trennung

2007 versuchten sie es mit einem Comeback

insgesamt haben sie über 5 Mio. CDs verkauft, hatten 4 Nummer Eins-Hits und drei Nummer Eins-Alben.

sie sind also die meistverkaufte deutsche Girlgroup

Damals arbeitete Vanessa an ihrer Solokarriere, doch heute hat sie andere Pläne. Mittlerweile hat sie promoviert und lebt laut RTL in den USA, arbeitet dort als Doktorandin an einer Universität.

Der neue Song ist noch wiederzuerkennen, hört sich aber ein wenig anders aus. Sie hätten ihn an die neue Zeit angepasst, heißt es.

Die anderen vier der Girlgroup haben außerdem einen Instagram-Account erstellt.

Fans können dort in Erinnerungen schwelgen und alte Fotos der Popstars anschauen. Die bislang 30.000 Follower werden dort aber auch über künftige News unterrichtet wie die „Daylight in your eyes“-Premiere am Freitag. Wir sind gespannt, was noch alles folgen wird. (js)