No Angels: Jessica Wahls, Sandy Mölling, Lucy Diakovska, Nadja Benaissa und Vanessa Petruo

No Angels: Hammer! Band vor Comeback – das planen sie jetzt

Es ist DAS Comeback des noch jungen Jahres! Die No Angels sollen zurückkommen!

Wie die „Bild“ berichtet, soll die erfolgreichste deutsche Girlband demnächst in einer Fernsehshow auf die große Bühne zurückkehren. Mit dabei: vier der fünf ursprünglichen Mitglieder der No Angels, Sandy Mölling, Lucy Diakovska, Jessica Wahls und Nadja Benaissa.

No Angels vor Comeback

Dem Bericht zufolge soll nur Vanessa Petruo, die die Band schon 2003 verlassen hatte, nicht mit an Bord sein.

Laut „Bild“ haben die No Angels bereits einen detaillierten Plan, wie das Comeback aussehen soll. Alle Hits sollen neu aufgenommen werden.

-------------

Das sind die Gründungsmitglieder der No Angels:

Lucy Diakovska

Sandy Mölling

Jessica Wahls (bis 2002, wieder dabei seit 2007)

Nadja Benaissa (bis 2010)

Vanessa Petruo (bis 2003)

-------------

Die No Angels. Foto: imago images / POP-EYE

Die No Angels gingen im Jahr 2000 aus der ersten Staffel der deutschen Ausgabe von „Popstars“ hervor. Die Band veröffentlichte mehrere Nummer-1-Alben, ihr größter Hit ist die Debütsingle „Daylight in Your Eyes“. Sie veröffentlichten 17 Singles, fünf Studio- und zwei Livealben.

---------------

Weitere News aus dem Promibereich:

---------------

No Angels: Alben bei Spotify

Sie verkauften mehr als fünf Millionen Tonträger und erhielten zahlreiche Musikpreise.

+++ Dschungelcamp: RTL feuert den nächsten Star! Zoff zwischen zwei Promis folgt +++

Vergangenes Jahr konnten sich die Fans bereits freuen, als Spotify das gesamte Werk der No Angels zur Verfügung stellte. Nun haben die Fans der No Angels laut „Bild“ also noch mehr zu feiern. Wir sind gespannt!

Schon im Dezember 202o wurden Gerüchte über ein Band-Comeback laut. Hier kannst lesen, was schon vor einem Monat dafür sprach. (cs)