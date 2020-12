Die Fans flippen aus: Gibt es etwa schon bald Neues von den No Angels?

No Angels: Kommt es 2021 zum Comeback der Girlgroup? Dieses Detail spricht dafür

Die No Angels galten als das deutsche Pendant zu den weltbekannten Spice Girls. Vor allem in den frühen 2000er-Jahren waren sie in zahlreichen Kinderzimmern kaum wegzudenken.

20 Jahre sind seit der Gründung der No Angels vergangen. Die Fans, die mit ihrer Musik großgeworden sind, sind inzwischen selbst erwachsen. Ausgerechnet jetzt scheint es so, als würde die beliebte Girlgroup tatsächlich noch ein Comeback planen.

No Angels: Sie sind zurück!

Die Freude Ende November war groß, als die Musik der No Angels (sowie die weiterer „Popstars“-Bands) plötzlich auf dem Streaming-Dienst Spotify erschien. Darauf haben die Fans jahrelang gewartet.

Nun können sie endlich wieder zu den alten Popsongs tanzen und mitsingen, von denen sie sicherlich kein einziges Wort vergessen haben. Hach, wie schön es ist, in Erinnerungen zu schwelgen. Doch offenbar sollen die No Angels noch mehr geplant haben...

Das sind die No Angels:

Lucy Diakovska

Sandy Mölling

Jessica Wahls (bis 2002, wieder dabei seit 2007)

Nadja Benaissa (bis 2010)

Vanessa Petruo (bis 2003)

No Angels: Sängerin Lucy begrüßt Fans auf neuem Account

Ein neu eröffneter Instagram-Account spricht für eine Reunion von Deutschlands erfolgreichster Girlband. Bahnt sich hier etwa ein Comeback im Jahr 2021 an?

Bandmitglied Lucy Diakovska klärt auf: „Wir haben uns einfach gedacht, wir müssen jetzt tatsächlich so einen gemeinsamen Account haben, weil es noch nie einen 'No Angels'-Account auf Instagram gab.“

Für Lucy fühlt sich das Ganze wohl noch etwas surreal an. Euphorisch kichert sie in die Kamera: „Ist das geil!“

No Angels: Fans wünschen sich Comeback nach Pandemie

Der Hintergrund für diese Aktion soll das 20-jährige Jubiläum der No Angels sein. Auf dem Profil dürfen wir also viele nostalgische Bilder der Mädels erwarten und wer weiß? Wenn sich nur genug Fans zu Wort melden, könnten wir ja eines Tages sogar neue Musik der Girlgroup bekommen.

Die No Angels im März 2001: Nadja, Jessica, Sandy, Vanessa, Lucy. Foto: imago images

In den Kommentaren unter Lucys Video wird bereits fleißig in die Tasten gehauen:

„Können wir nach der Pandemie bitte eine Reunion-Tour bekommen? Das wäre das Geilste nach so einer Zeit.“

„Ohja, eine Tour nach der Pandemie wäre das größte Geschenk! Ich würde auf jedes Konzert gehen.“

„Das schreit doch alles nach einem Comeback, Girls. Ich wäre begeistert.“

Mal sehen, ob die Fans es damit schaffen, Lucy, Sandy, Jessica und vielleicht sogar die Ex-Mitglieder Nadja und Vanessa wieder zu vereinen.