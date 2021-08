No Angels: DIESER Satz von Lucy sorgt für mächtig Spekulationen – „Lasst euch mal überraschen“

Am Sonntag stehen die 'No Angels' bei Steffen Henssler hinterm Herd.

Es war DAS Comeback des Jahres. Im Februar war es endlich soweit. Bei Florian Silbereisen gab eine der erfolgreichsten deutschen Bands der 2000er-Jahre ihr Comeback. Die „No Angels“.

Am Sonntag dürfen wir Nadja, Lucy, Sandy und Jessica mal von einer ganz anderen Seite sehen. Die „No Angels“ werden in Steffen Hensslers Vox-Show „Grill den Henssler“ ihre Künste am Herd beweisen. Vorab stellten sich Lucy und Jessica unseren Fragen.

Liebe Lucy, du bist frisch verliebt. Mit welchem Essen kannst du deine Marcella am besten verwöhnen?

Auf jeden Fall mit italienischem Essen! Es ist tatsächlich gestern passiert - ich habe leider nicht selber gekocht, aber wir waren italienisch essen und das war schon großartig. Sie ist Halb-Italienerin, eine Sardin, und zwar eine ECHTE Sardin.

Auf Instagram wirkt ihr überglücklich. Wann läuten die Hochzeitsglocken oder ist das für euch kein Thema?

Wir kennen uns jetzt seit 3 Monaten, uns geht es sehr gut, wir genießen das Leben und freuen uns auf alles, was das Leben bringt. Wann die Hochzeitsglocken läuten werden - lasst euch mal überraschen.

--------------------

Das sind die No Angels:

Die 'No Angels' ging im Jahr 2000 aus der ersten Staffel 'Popstars' hervor

Gründungsmitglieder sind Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls

Nach mehreren Comebacks und Trennungen treten die 'No Angels' seit 2021 wieder öffentlich auf. Vanessa Petruo fehlt jedoch

------------------

Liebe Jessica, liebe Lucy, was ist anstrengender? Zwei Wochen im Tourbus oder eine Stunde hinter dem Herd?

Jessica: Ich würde sagen, das kommt darauf an, wie lange man beispielsweise schon im Tourbus unterwegs ist oder wie oft man gemeinsam in der Küche steht. In beiden Fällen kann es bereichernd oder auch nervig sein (lacht).

Bei „Grill den Henssler“ ging's heiß her. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Lucy: Also ich glaube, heute in 2021, gar nichts von beidem! Und ich glaube, das haben wir schon im Februar gemerkt, wie sehr wie die Zeit genießen und je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto schöner wird es und desto wehmütiger werden wir, wenn wir uns wieder trennen müssen. Letztes Mal haben wir sogar ein bisschen geweint - und das haben wie nie früher gemacht. Also wir merken jetzt, dass die Zeit miteinander wirklich eine andere ist als früher, das ist nicht „Arbeit“, sondern wir sind zusammen, weil wir das so sehr möchten und so gerne miteinander auf der Bühne stehen wollen.

Und eine Stunde zusammen hinter dem Herd: Ich bin wirkliche erstaunt, wie gut das zusammen geklappt hat. Das liegt auch wieder daran, dass wir heute ganz anders die Stärken und die Schwächen der anderen kennen und die auch schätzen und jeder kann dann genau in dem Moment eingreifen, wenn der andere das gerade braucht. So ist das!

--------------

----------------

Ebenfalls bei „Grill den Henssler“ wird bald auch Pietro Lombardi zu sehen sein. Dabei hatte der Sänger eigentlich DIESE Entscheidung angekündigt.