Schlager-Star Nino de Angelo verliert vor seinen Fans völlig die Fassung – „Ihr kleinen Pissnelken!“

Da platzt dem Schlagerstar jetzt aber ordentlich der Kragen. Eigentlich wollte der Schlagerstar Nino de Angelo seinen Fans nur ein frohes neues Jahr wünschen. Doch plötzlich kippt die Stimmung drastisch.

Auf Instagram lädt Nino de Angelo jetzt ein Video hoch, in dem er seiner Wut freien Lauf lässt. Der Grund für die miese Laune: Ein Kommentar von einem Fan, der ihn nicht nur in seiner Ehre verletzt, sondern dazu auch noch ziemlich anmaßend ist.

Schlager-Star Nino de Angelo wird von Fan verurteilt

Pünktlich an Silvester meldet sich der Sänger mit einem Gruß bei seinen Fans. In einem Video stößt er mit einem Glas Vodka samt Birne auf das neue Jahr an. Dazu schreibt er unter dem Beitrag: „Wer klüger trinkt, hat mehr vom Leben.“ Das stößt manchen Fans sauer auf. Sie kritisieren diesen öffentlichen Alkoholkonsum und bezeichnen ihn sogar als Alkoholiker. Jetzt wehrt sich der 59-Jährige.

Denn in einem weiteren Video geht er auf diese ganzen Hasskommentare ein und hat eine eindeutige Meinung zu den Menschen dahinter. Nino de Angelo sagt: „Wenn ich einen Wodka-Shot trinke an Silvester und ein Glas Rotwein, dann ist das meine verf***te Sache und nicht eure. Eure dummen Kommentare gehen mir völlig auf den Sack. Wisst ihr das? Ihr kleinen Pissnelken! Ich flippe aus, wenn ich so was lese! Lasst Menschen in Ruhe! Ihr könnt mich mal!“

Schlager-Star Nino de Angelo: Fans feiern seine Ansage

Mit seinen Worten trifft er bei vielen seiner Follower genau ins Schwarze. Sie stehen fest hinter dem „Jenseits von Eden“-Sänger und verurteilen solche Kommentare deutlich:

„Sie haben sowas von Recht. Jeder kann machen was er will und sollte vor seiner eigenen Türe kehren.“

„Nino, nicht aufregen über solche Blitzbirnen, Nino. Das gibt nur graue Haare.“

„Leben und Leben lassen. Geben ich dir lieber Nino zu 100% Recht. Wir sind alle Menschen mit Schwächen und Fehlern. Deshalb würde ich mir nicht das Recht nehmen und urteilen. Bleib du so wie du bist.“

