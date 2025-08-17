Nino de Angelo: Alkohol-Beichte auf der Bühne! Was seine Ehefrau damit zu tun hat

Sänger Nino de Angelo sorgt seit Jahrzehnten nicht nur mit seiner Musik für Aufmerksamkeit. Mit „Jenseits von Eden“ gelang ihm zwar im Jahr 1984 der große Durchbruch, doch neben Erfolgen hat der Künstler immer wieder mit persönlichen Krisen zu kämpfen.

Bei der „Starnacht am Wörthersee“ sprach er nun ungewöhnlich offen über ein Thema, das ihn seit vielen Jahren begleitet: Sein Alkoholkonsum. Vor allem seine Ehefrau Simone ist dem Sänger hier immer wieder eine große Stütze.

Nino de Angelo: Ungewöhnliche Beichte auf der Bühne

Während der Show wurde Nino de Angelo von Moderatorin Barbara Schöneberger auf ein Video angesprochen, das er zuvor bei Instagram veröffentlicht hatte. Sie sagte: „Ich folge dir bei Instagram, und da habe ich gesehen: Du warst schon in den Ferien und wir schauen uns mal kurz an, was du gepostet hast.“

In dem Clip ist der Sänger oberkörperfrei am Meer zu sehen. Er lacht in die Kamera, singt spontan ein Stück von Bob Marley und sagt: „Hallo Freunde, ich mache jetzt einen auf Influencer.“ Dann fragt er in Richtung seiner Frau: „Simone, was hast du gesagt?“ Kurz darauf wiederholt er lachend: „Sie hat gesagt, ich bin doof.“

Der Auftritt löste beim Publikum zunächst Gelächter aus. Doch die Erklärung des Sängers war durchaus ernster Natur. Nino de Angelo räumte auf der Bühne ein: „Nach ein paar Drinks … kommt meistens sowas raus.“ Damit bestätigte er, dass Alkohol oft eine Rolle spielt, wenn er in den sozialen Netzwerken aktiv wird.

Schutz durch Ehefrau Simone

Der Musiker spricht seit Jahren öffentlich über seine Probleme mit Alkohol. Jetzt gab er auf der Bühne zu, dass seine Frau Simone ihn manchmal vor unbedachten Aktionen bewahren muss. „Also, sie versteckt es [das Handy] manchmal schon, so nach dem zweiten oder dritten Drink – aus Sicherheitsgründen“, erklärte er in der „Starnacht“.

Die Beziehung zu Simone spielt eine zentrale Rolle in seinem Leben. Bereits im Februar hatte Nino de Angelo in einem Interview gesagt: „Ohne Simone würde ich heute nicht mehr leben.“ Er erinnerte sich daran, wie schwierig die ersten Jahre für ihn gewesen seien. „Als wir uns kennenlernten, habe ich schwer gesoffen. Damals hat sie mir die Frage gestellt: ‚Willst du leben oder sterben?‘ Ich habe mich für das Leben und für Simone entschieden.“