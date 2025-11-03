Nikola Glumac teilt kryptische Zeilen – „Muss das jetzt für mich klären“

Was ist da los bei Nikola Glumac? Der Reality-Star sorgt mit einem rätselhaften Posting für Wirbel. In seiner Instagram-Story schrieb der 29-Jährige am Donnerstag (30. Oktober): „Manche Dinge merkt man erst, wenn sie zu spät sind. Ich muss das jetzt für mich klären.“

Mehr sagte er nicht – doch die Worte treffen mitten ins Herz. Sofort fragen sich seine Fans: Ist die junge Ehe mit Kim Virginia Hartung (30) schon wieder am Ende?

Verwirrung um Kim Virginia & Nikola Glumac

Erst vor wenigen Wochen feierten die beiden ihre Hochzeit in Las Vegas. Es war eine Zeremonie wie aus einem Social-Media-Märchen: Glitzer, Liebe, spontane Romantik. Kim und Nikola ließen sich in der berühmten „A Little White Chapel“ trauen – dort, wo schon viele Promis Ja gesagt haben. Ihre Fotos zeigten sie im Arm, verliebt, glücklich. Kim schrieb damals: „Was in Vegas passiert, bleibt für immer in unseren Herzen. Nicht perfekt. Einfach perfekt wir.“

Doch jetzt herrscht Funkstille. Kim, sonst fast täglich aktiv auf Instagram, hat seit Tagen nichts gepostet. Keine Reaktion auf Nikolas Nachricht, kein Statement, kein Hinweis. Nur Schweigen. Aufmerksame Follower bemerkten schnell, dass sie „Wifey“ aus ihrer Instagram-Bio gelöscht hat. Für Fans des Paares dürfte eine mögliche Trennung ein echter Schock sein.

Nikola und Kim hatten ihre Liebe offen im Netz geteilt. Auf Events, im Urlaub, beim Feiern – immer präsent, immer vertraut. Die spontane Vegas-Hochzeit machte sie zum Gesprächsthema, auch weil sie das günstige „Pink Cadillac Ceremony Package“, welches laut Webseite nur nur 150 Dollar kostet, wählten. Bodenständig, verliebt, ein bisschen verrückt.

Was jetzt genau zwischen den beiden passiert ist, wissen bisher nur Nikola und Kim Virginia.