Nico Santos: Endlich geschafft! Der Sänger hat jetzt...

Nico Santos ist einer der Durchstarter des letzten Jahres.

In seinem Leben hat Nico Santos jetzt auch endlich den nächsten Meilenstein erreicht.

Nico Santos hat jetzt endlich...

Nico Santos startet im Musikbusiness so richtig durch. Der Sänger bringt einen Hit nach dem anderen raus. Like I Love You, Play With Fire oder Unforgettable sind nur einige seiner Songs, die in die Charts gestürmt sind.

Seit gestern steht laut Medienberichten auch fest, dass der 27-Jährige der neue Coach bei der Pro7-Castingshow „The Voice of Germany“ wird. Schon vergangenes Jahr war er mit der Comeback-Stage bei dem Format am Start.

Das ist Nico Santos

Geboren am 7. Januar 1993 in Bremen

Er ist der Sohn des "Melitta-Mann" Egon Wellenbrink

Nico Santos ist sein Künstlername

Er arbeitet als Produzent, Schauspieler und Sänger

Seine Hits: Like I Love You, Play With Fire oder Unforgettable

Auf Instagram verkündete Nico Santos jetzt seinen nächsten privaten Erfolg. Er hat jetzt endlich seinen Führerschein gemacht! Mit 27 Jahren darf der Sänger nun auch selber zu seinen Konzerten fahren.

„HAB BESTANDEN! Danke an die beste Fahrschule und dass ihr mich angeschrieben habt!“, teilte er auf Instagram mit. Seinen Führerschein machte er bei der Fahrschule Andreas Kiss. Die Geschichte dahinter ist eine Besondere.

SO kam Nico Santos zu seiner Fahrschule

Bei Instagram schrieb ihn die Fahrschule einfach an: „Hallo Nico, wir haben heute im Radio gehört, dass du noch keinen Führerschein hast. Das ist ja gar nicht gut. Wir haben in Steglitz eine gute Fahrschule. Hättest du Lust?“

Nico Santos reagierte prompt und entschied sich dafür einen Führerschein im Schnelldurchlauf zu machen - 14 Tage Power-Programm. Während der Corona-Pause kann der Sänger ja nicht auftreten, also war genug Zeit um den Führerschein mal nachzuholen.

In seiner Story postete Nico Santos den Chatverlauf. Foto: Screenshot Nico Santos Instagram

Wieso Nico Santos erst jetzt seinen Führerschein machte, verriet er nicht. In seinen bisherigen Wohnorten Köln und Berlin ist man aber auch ganz gut mit der Bahn unterwegs. Vermutlich brauchte er ihn deshalb einfach nicht. (fs)