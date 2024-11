Nico Legat privat: Er wollte „Escort und Nutten“ – seine Ex hat er betrogen

Wenn es nach Thorsten Legat gegangen wäre, würde sein Sohn Nico heute als Fußballspieler in seinen Fußstapfen stehen – doch der hat ganz andere Pläne. Wenn es um die Optik geht, nehmen sich Nico und Thorsten Legat nicht viel: Wenig Haare auf dem Kopf, ein muskulöser Körper und große Tattoos. Privat sieht es bei Nico Legat aber etwas anders aus, als bei seinem Vater.

Früher einmal Fußballspieler, heute Reality-Star. Man müsste meinen, Nico und Thorsten Legat hätten ihre Karriere planmäßig aufeinander abgestimmt. Falsch gedacht! Wo es scheinbar nach einer guten Vater-Sohn-Beziehung aussieht, kracht es hinter den Kulissen dann doch. Beim „Promi-Büßen“ 2024 verlagern Thorsten und Nico Legat ihren Zoff vom Privaten in die Öffentlichkeit. Wieso sich Thorsten und Nico Legat privat zoffen, verraten wir dir.

Nico Legat hat Zoff mit Vater – wegen neuer Freundin?

Nico Legat wurde am 20. März 1998 als Sohn von Thorsten Legat in Wuppertal geboren. Anfangs war ihm sein Vater im Fußball ein großes Vorbild. In seiner Jugend spielte Nico Legat beim Wuppertaler SV, 2013 wechselte er zum VfL Bochum und war auf dem besten Weg, in die Fußstapfen von Thorsten Legat zu treten. Doch nach ein paar Jahren und etlichen Vereinswechseln wurde Nico Legat im Juli 2022 vereinslos. Aber kein Problem! Wenn es im Beruf nicht läuft, gibt es ja immer noch das TV. So ging Nico Legat im Jahr 2022 zum ersten Mal ins TV. Bei „Ninja Warrior“ reichte es für Nico Legat aber nur für Platz 32. Das Versagen als Sportler scheint jedoch nicht der Grund dafür zu sein, dass Nico und Thorsten Legat Zoff haben. Nico Legat geht seinen eigenen Weg – doch das gefällt seinem Vater überhaupt nicht, wie er selbst behauptet. Schon 2016 verkündet Thorsten Legat im „Dschungelcamp“, zwischen Nico und ihm würde es privat schlecht laufen. Grund sei vor allem das Verhalten von Nico Legat, von dem sich sein Vater komplett distanziert.

Thorsten Legat hatte ziemlich viel an seinem Sprössling auszusetzen – auch wenn es um Ex-Freundin Sarah Liebich geht. In der Beziehung sei Nico Legat ein freier Mann, doch kaum schoss er bei „Prominent Getrennt“ gegen seinen Vater, sah Thorsten die Situation nicht mehr so locker. Er bezeichnete seinen Sohn als „asozial, kindisch, blöd und dumm“ – eine Versöhnung ist so schnell nicht in Sicht. Beim RTL „Turmspringen“ traten die beiden dann aber doch als Team an, nachdem sich Nico bei seinen Eltern entschuldigt hatte. Beim „Promi-Büßen“ 2024 dürften die beiden nun zu Rivalen werden, denn zu einer neuen Aussprache ist es nicht gekommen. „Meinem Vater fehlen der Mumm und die Einsicht, dass er sich bei mir entschuldigen müsste“, so Nico Legat in einem Interview mit „Bild“. Auch die neue Freundin von Nico Legat wird hier zum Thema: „Er hat sie mal wieder nicht richtig akzeptiert.“

Nach dem „Turmspringen“ herrscht Zoff bei den Legats. Foto: IMAGO/Future Image

Nico Legat will „Escort und Nutten“ – sein Vater nennt ihn „widerlich“

Im Reality-TV ist Nico Legat wegen seiner Teilnahme bei „Temptation Island“ im Jahr 2023 berühmt geworden. Mit seiner Freundin Sarah Liebich machte er den Beziehungstest, bevor es zu einer Hochzeit und einem Hausbau kommen sollte. Zudem hatte Sarah Angst davor, die Beziehung mit Nico auf die nächste Stufe zu bringen, da dieser in letzten Beziehungen schonmal betrogen hatte. Bei „Temptation Island“ dauerte es nicht lange, bis Nico Legat seine Freundin mehrmals betrog und mit Verführerin Siria Longo vor laufender Kamera Sex hatte. Sarah Liebich trennte sich in der Show direkt von Nico Legat, der sich später für sein Verhalten entschuldigte und sich aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Im Jahr 2024 sahen sich Sarah Liebich und Nico Legat bei „Prominent Getrennt“ wieder. Erst gab Nico hier an, seiner Exfreundin zeigen zu wollen, wie sehr er sich geändert hatte – doch nur wenig später zeigte er sein wahres Gesicht. Der Alkohol machte ihn „extrem horny“, kurzzeitig habe er wieder Interesse an Sarah gehabt, doch kaum weinte er sich bei ihr aus, gab diese ihm einen dicken Korb. Auch die anderen Frauen im Format hätte Nico Legat nicht von der Bettkante gestoßen, wie er verriet. Als auch das nicht funktionierte, fokussierte sich Nico Legat auf das Geld: „Wenn ich gewinne: Escort, Nutten – Vollgas!“ Dass er so sei wie er sei, läge nur an seinem Vater. Scheint so, als könne Nico Legat beim „Promi-Büßen“ lange auf eine Entschuldigung von Thorsten warten.

