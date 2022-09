Netflix gibt Startdatum für „You“ Staffel 4 bekannt – doch es gibt einen Haken

Auf diese Nachricht mussten Netflix-Fans lange warten. Joe kommt zurück! Der charmante Serienkiller ist wieder da und bald schon mit Staffel 4 von „You“ bei Netflix zu sehen.

Am Samstag (24. September) hat Netflix auch endlich verraten, wann die neue Staffel starten wird.

Netflix: Das ist der Starttermin für „You“ Staffel 4

Zugegebenermaßen „You“ ist nichts für schwache Nerven. Was zunächst wie eine nette Liebeskomödie startet, entpuppt sich schnell als Horror-Schocker. Denn hinter dem unscheinbaren Joe steckt ein krankhafter Liebhaber.

Nach einer aufregenden Staffel 3, in der Joe plötzlich als Familienvater abliefern muss und mit Ehefrau Love eine nicht weniger skurrile Person geheiratet hat, steht jetzt fest: Im Februar 2023 geht das irre Liebesspiel in eine neue Runde. Genauer gesagt am 10. Februar 2023.

Netflix gibt endlich den Starttermin für „You“ Staffel 4 bekannt. Foto: Netflix

Netflix: Ankündigung für „You“ erinnert an „Stranger Things

Doch damit nicht genug. Wie Netflix bekannt gibt, wird die Serie in zwei Teilen online gehen. Während Teil eins bereits Anfang Februar abrufbar sein wird, folgt Teil zwei genau einen Monat später am 10. März.

Die Idee erinnert stark an die Veröffentlichung von „Stranger Things“ Staffel 4. Auch hier entschied man sich dafür, einen Teil der Folgen zunächst zurückzuhalten. Ein erster Trailer von „You“ zeigt aber jetzt schon: Das Warten dürfte sich lohnen.

