Netflix: „Wednesday“-Star Jenna Ortega erhält unmenschliche Regie-Anweisung – ist dir DAS aufgefallen?

Halloween haben wir zwar längst hinter uns gelassen und die meisten Menschen sehnen sich inzwischen nur noch nach Weihnachtsgeschichten, doch bei Netflix dreht sich derzeit alles um „Wednesday“. Die Comedy-Horror-Serie, die auf der Figur Wednesday Addams aus „The Addams Family“ basiert, ist am 23. November gestartet.

Nachdem Netflix alle acht Folgen der ersten Staffel veröffentlicht hat, müssen die Zuschauer nun ganz genau hinschauen. Denn aufmerksamen Fans ist ein unfassbares Detail an der „Wednesday“-Darstellerin Jenna Ortega aufgefallen.

Netflix-Zuschauer können sich kaum noch auf die Handlung konzentrieren

Zuschauer, die sich „Wednesday“ bei Netflix ansehen wollen, sollten vorgewarnt werden: Nach dieser Information wird es ihnen wirklich schwer fallen, noch der Handlung zu folgen. Denn die Blicke zahlreicher Fans bleiben inzwischen an Jenna Ortegas Augen kleben.

Die 20-Jährige verkörpert die Hauptfigur Wednesday, die ein Internat für monströse Außenseiter besuchen muss, nachdem sie von ihrer Highschool verwiesen worden ist. Auf der „Nevermore Academy“ kommt es unterdessen zu rätselhaften Morden, die Wednesday aufklären will. Eine spannende Geschichte, die jedoch für einige Fans schnell in den Hintergrund rückt, da sie sich nur noch auf das Gesicht der Schauspielerin konzentrieren können.

Nachdem Netflix selbst verrät, dass Jenna Ortega kein einziges Mal in den acht Folgen blinzeln darf, haben es sich die Zuschauer zur Aufgabe gemacht, Szenen zu finden, in denen Wednesday doch einmal die Augen schließt. „Ich habe sie blinzeln sehen! Wednesday hat geblinzelt!“, platzt es aufgeregt aus einem Twitter-Nutzer. Ein anderer gibt zu: „Ich wünschte wirklich, ich hätte nicht gelesen, dass Jenna Ortega die ganze Serie über nicht blinzelt, denn jetzt werde ich hyperfixiert sein, um zu sehen, ob sie jemals blinzelt.“

Netflix-Star Jenna Ortega durfte bei „Wednesday“ nicht blinzeln

Und das ist kein Zufall, denn die Schauspielerin hat es absichtlich vermieden zu blinzeln, wenn sie in der Rolle der Wednesday zu sehen ist. „Das ist so ein cooles Detail, das den Charakter unterstreicht“, freut sich ein Fan bei Twitter. Doch wieso ist Jenna Ortega das Blinzeln vor der Kamera verboten worden?

Die Anweisung soll vom Regisseur Tim Burton gekommen sein. „Nach einem Versuch, bei dem sie nicht blinzelte, war Tim Burton von dem Ergebnis so angetan, dass er Jenna Ortega aufforderte, in der Rolle der Wednesday nicht mehr zu blinzeln. Also tat sie es nicht“, heißt es von Netflix.

Und auch Jenna selbst bestätigt die kuriose Regel am Set in einem Interview mit „Teen Vogue“: „Irgendwann in den ersten Wochen der Dreharbeiten habe ich eine Aufnahme gemacht, in der ich überhaupt nicht geblinzelt habe. Und Tim sagte: ‚Ich will nicht, dass du weiter blinzelst.'“

Fans des Filmemachers wissen bereits, dass es üblich für Tim Burton ist, dass seine Figuren nicht blinzeln. So soll auch Eva Green, die Hauptdarstellerin von „Dark Shadows“ und „Die Insel der besonderen Kinder“, von Burton angewiesen worden sein, ihre Augen offen zu halten. In einem gemeinsamen Interview mit dem Regisseur im Jahr 2016 verrät sie, dass Burton „generell nicht gerne blinzelt“. Und er bestätigt: „Ich mag es nicht. Ich weiß nicht, warum. Selbst wenn du es jetzt erwähnst, macht es mir Angst.“

Unterdessen ist den Fans aufgefallen, dass Wednesday sehr wohl hin und wieder blinzelt. Allerdings nur dann, wenn sie sich unwohl fühlt. Die Zuschauer vermuten, dass die Schülerin in diesen Momenten versucht, einen Schock oder ähnliche Emotionen auszudrücken.