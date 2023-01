Netflix: Nach Start von Staffel 2 – wie geht es mit „Vikings: Valhalla“ weiter? Serienschöpfer wird deutlich

Endlich! Rund ein Jahr nach dem Erscheinen der ersten Staffel veröffentlicht Netflix bereits die zweite Staffel von „Vikings: Valhalla“. Bei der Wikinger-Serie handelt es sich um einen Spin-off von „Vikings“.

Staffel 2 ist also gerade erst raus, da spricht Serienschöpfer Jeb Stuart auch schon über weitere Fortsetzungen bei Netflix. Der Drehbuchautor und Filmregisseur, der unter anderem für seine Arbeit am „Stirb langsam“-Drehbuch bekannt geworden ist, verrät, wie es nach dem Finale der neuen Folgen weitergeht.

Netflix‘ „Vikings: Valhalla“-Figuren verlassen Skandinavien

Mit „Vikings: Valhalla“ soll nämlich noch lange nicht Schluss sein. Die Fangemeinde des „Vikings“-Universums ist bekanntlich riesig und kann gar nicht genug von den packenden Wikinger-Geschichten bekommen. Die Trauer ist dementsprechend groß gewesen, als die Hauptserie im Jahr 2020 nach sechs Staffeln endet.

Fans von König Ragnar Lothbrok, Lagertha und Co. dürfen sich nun seit einem Jahr an der Nachfolger-Serie erfreuen, deren Handlung rund 100 Jahre nach der Hauptserie spielt. Die neue Staffel kommt mit acht Folgen daher, in denen die Wikinger erstmals Skandinavien hinter sich lassen. „Wir wissen, dass die Wikinger gereist sind, wir wissen, dass sie in die Neue Welt gegangen sind, aber wir wissen auch, dass sie nach Russland gereist sind, in die Rus, wie sie es nannten, und den Dnjepr hinunter zum Schwarzen Meer gefahren sind“, betont Showrunner Jeb Stuart gegenüber „Newsweek“. Demnach soll es die Nordmänner auch in den Nahen Osten verschlagen.

Serienschöpfer plant noch viele weitere „Vikings: Valhalla“-Staffeln bei Netflix

Stuart deutet an, dass „meine Wikinger auf ihre Boote steigen und ein wenig auf Entdeckungsreise gehen werden“. Diese Weltreise wird sich jedoch nicht nur auf Staffel 2 beschränken, wie der Serienmacher erklärt. Da Netflix „Vikings: Valhalla“ bereits um eine dritte Staffel verlängert hat, dürfen sich die Fans auf noch mindestens acht weitere Folgen freuen. Und Jeb Stuart will sogar noch mehr!

Weitere News:

„Meine Geschichte geht über [eine dritte Staffel] hinaus und ich würde gerne mehr Zeit haben, um die ganze Geschichte zu erzählen. Ich würde gerne mehr Zeit haben, um zu der Tatsache zu kommen, dass Wilhelm der Eroberer dem Zeitalter der Wikinger ein Ende setzt“, fügte er hinzu. Gut möglich also, dass auch das „Vikings“-Spin-off über mehrere Staffeln laufen wird.

Staffel 2 von „Vikings: Valhalla“ ist am 12. Januar 2023 bei Netflix gestartet.