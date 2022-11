Netflix: „The Crown“-Macher haben entschieden – DIESE wichtige Szene wird in Staffel 6 ausgelassen

Zwei Jahre lang haben die Netflix-Kunden auf die neue „The Crown“-Staffel warten müssen. Dass die neuen Folgen von der Ehekrise zwischen Prinzessin Diana (†36) und König Charles III. handeln, hat unterdessen umso mehr für Wirbel gesorgt.

Nach dem Release der fünften Staffel naht das Finale. Mit Staffel 6 will Netflix die Geschichte rund um das britische Königshaus beenden. Und schon jetzt steht fest, welch einschneidender Moment keinen Platz mehr bei „The Crown“ finden wird.

Netflix legt Fokus bei „The Crown“ eindeutig auf Diana

Um keine Staffel wurde so viel im Vorhinein diskutiert wie um die aktuelle Staffel 5. Seit dem 9. November haben die Kunden bei Netflix Zugriff auf zehn Folgen, in denen es sich vor allem um das berüchtigte Liebes-Dreieck zwischen Prinzessin Diana, König Charles III. und seine heutige Ehefrau Camilla dreht. Die eigentliche Hauptfigur, Queen Elizabeth II. (†96), rückte dabei glatt in den Hintergrund.

Stattdessen begleiten die Zuschauer Diana dabei, wie sie sich aus der Situation herauszieht, neu verliebt und ein skandalträchtiges Enthüllungsinterview gibt. Die Handlung steuert jedoch auch auf den tragischen Tod der Prinzessin zu, die im August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen ist. Wird Netflix diese Geschichte ausschlachten oder aus Respekt vor Dianas Angehörigen auf die Unfallszene verzichten? Diese Frage umtreibt aktuell sowohl Royals-Anhänger als auch Kritiker.

Netflix wird Unfalltod von Prinzessin Diana nicht zeigen

Mitarbeiter der Netflix-Produktion haben bereits geäußert, dass sie sich nicht wohl dabei fühlen würden, den Tod der zweifachen Mutter nachzuspielen. „Ich habe das Gefühl, dass hier eine Grenze überschritten wird“, soll einer von ihnen der „Sun“ anvertraut haben.

Inzwischen hat sich auch Peter Morgan, der Schöpfer von „The Crown“, zu der Debatte geäußert und gegenüber „Deadline“ klargestellt, dass der Tod von Prinzessin Diana zwar Handlungsinhalt der finalen Staffel sein wird, der Moment des Aufpralls ihres Wagens jedoch bewusst ausgelassen wird.

„Obwohl wir ruhig weitermachen, muss man zugeben, dass eine gewisse Nervosität herrscht; ein spürbares Gefühl, etwas nervös zu sein. Ich meine, die Sache ist bombensensibel“, verrät ein Insider der Netflix-Produktion über die Dreharbeiten zu Staffel 6.