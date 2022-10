Netflix zeigt „The Crown“: Royals-Vertraute flippt aus – „Sadistische Menschen“

Die Netflix-Serie „The Crown“ erlebt aktuell einen riesigen Hype auf der Streaming-Plattform. Mit verantwortlich für diese enorme Aufmerksamkeit ist neben dem weltweiten Interesse an den Royals auch der Tod von Queen Elizabeth am 8. September 2022. Bald erscheint die fünfte Staffel. Und die sorgt schon vor Beginn der Ausstrahlung für heftige Diskussionen.

Die Macher von „The Crown“ bekommen von einigen Seite mächtig Gegenwind. Erst neulich beschwerte sich der ehemalige Pressesprecher von Queen Elizabeth über Szenen, wo Prinz Philip mit einer angeblichen Affäre zu sehen ist. Jetzt werden auch andere Stimmen laut, die mit den Darstellungen der Netflix-Serie überhaupt nicht einverstanden sind.

Netflix: Tod von Prinzessin Diana beschäftigt heute noch viele

Nach der scharfen Kritik aus dem Palast meldet sich jetzt eine ehemals gute Freundin von der früh verstorbenen Prinzessin Diana. Die Mutter von Prinz Harry und Prinz William und ehemalige Frau an der Seite von König Chares III. starb im Alter von nur 36 Jahren bei einem tragischen Autounfall. Bis heute ist dieser Vorfall ein großes Thema für viele Fans der Royals.

Und anscheinend wissen das die Netflix-Produzenten. Denn in der neusten Staffel werden Momente vor dem tödlichen Unfall von Diana dargestellt. Genau genommen, sollen die Zuschauer sehen, wie die Prinzessin in die Limousine steigt, in der sie starb.

Ab dem 09. November zeigt Netflix die neue und fünfte Staffel der Serie über die britischen Royals. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Netflix: Harte Vorwürfe von ehemaliger Freundin

Nach der scharfen Kritik aus dem Palast meldet sich jetzt eine ehemals gute Freundin von der früh verstorbenen Prinzessin Diana. Für Simone Simmons sei es schwer zu ertragen, was die Produzenten von „The Crown“ der Welt zeigen. Gegenüber dem britischen Magazin „The Sun“ macht sie ihre Wut und ihre Empörung deutlich: „Es sind grausame, sadistische und bösartige Menschen, die diese Momente nachstellen. Sie sind das Niedrigste vom Niedrigen“.

Insbesondere für die Prinzen Harry und William seien diese Szenen schwer zu ertragen, so Simmons: „Netflix lässt absichtlich die schmerzhafteste Zeit im Leben der Jungen wieder aufleben. Es zwingt sie, den Schmerz und die psychischen Qualen, die sie nach dem Tod ihrer Mutter erlitten haben, erneut zu durchleben“.

Netflix zeigt die neue Staffel von „The Crown“ ab dem 09. November. Wir sind gespannt, ob noch mehr empörte Stimmen nach der Ausstrahlung laut werden.