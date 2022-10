Netflix: Skandal vor neuer „The Crown“-Staffel – intime Szene zwischen Prinz Philip und IHR

Bald ist es für alle Fans so weit. Netflix zeigt die fünfte Staffel der beliebten Serie „The Crown“. Diese erlebt besonders nach dem Tod von Queen Elizabeth II. einen großen Hype. Die Serie zeigt verschiedene Ereignisse, die sich im Leben der britischen Royals ereignet haben. Dabei basiert die Serie auf wahre Begebenheiten.

Doch die Macher von „The Crown“ bedienen sich auch gerne mal an überspitzter Dramaturgie. Wie jetzt herauskommt, sorgt Netflix noch vor Beginn der neuen Staffel am 9. November für einen großen Skandal in England. Sie zeigen Prinz Philip mit einer anderen Frau an seiner Seite.

Netflix zeigt Prinz Philip mit IHR

Jahrelang stand sie an der Seite des verstorbenen Monarchen: Penny Knatchbull gilt als gute Freundin von Prinz Philip. Spitze Zungen behaupteten zur damaligen Zeit sogar, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft wäre und unterstellten den beiden ein Verhältnis. In der Netflix-Produktion werden Szenen gezeigt, bei denen die Schauspieler Händchen halten und über pikante Details der Beziehung zwischen Philip und Queen Elizabeth II. sprechen.

Penny Knatchbull war eine gute Freundin der Royals und speziell von Prinz Philip. (Archivfoto) Foto: IMAGO / PPE

Für die Briten ein absolutes No-Go angesichts der Tatsache, dass die Königin von England erst vor Kurzem verstorben ist.

Netflix: Ex-Sprecher der Queen meldet sich

Der ehemalige Pressesprecher der Queen, Dickie Arbiter, findet dafür klare Worte. Gegenüber dem britischen Magazin „The Sun“ sagt er jetzt: „Nur wenige Wochen, nachdem die Nation Ihre Majestät neben Prinz Philip zur Ruhe gelegt hat, ist dies sehr widerwärtiger und ehrlich gesagt grausamer Müll.“

Und auch die Journalistin und Royal-Expertin Ingrid Seward hält die Szenen für geschmacklos. Sie ist sich sicher, dass die Gerüchte um den Prinzen und seine beste Freundin nicht wahr sind. So erzählt sie: „Das ist Fiktion. Auf keinen Fall würde er in einer Million Jahren mit jemandem über seine Ehe sprechen. Die Royals werden es wahrscheinlich für ihre eigene geistige Gesundheit nicht ansehen.“