Netflix zeigt die teuerste deutsche Serie aller Zeiten – und DAVON handelt sie

Monatelang haben die Kunden des Streamingdienstes auf diesen Tag gewartet: Endlich zeigt Netflix die erste Staffel von „1899“. Und die neue Mystery-Thrillerserie hat es ziemlich in sich!

Neben dem Rekord-Budget überrascht Netflix mit einer einzigartigen Handlung, die die Zuschauer von Anfang an in ihren Bann zieht. Wir zeigen dir, warum du dir „1899“ auf keinen Fall entgehen lassen solltest.

Teuerste Serie Deutschlands: Netflix investiert Millionen-Budget in „1899“

Am 17. November ist bei Netflix der Startschuss für „1899“ gefallen. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die die Kunden seit Donnerstag in einem Rutsch durchschauen können. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist aktuell noch unklar. Der Hype um die Serie, der sowohl vom Streaminganbieter als auch seinen neugierigen Kunden entfacht worden ist, dürfte allerdings für sich sprechen.

Stolze 48 Millionen Euro soll Netflix laut der „Tagespost“ in die Produktion der ersten acht Episoden gesteckt haben. Damit schafft „1899“ einen deutschlandweiten Rekord. So viel Geld hat noch keine andere Serienproduktion in Deutschland gekostet.

Die neue Netflix-Serie „1899“ hat Suchtfaktor. Foto: Netflix

Netflix‘ „1899“ steckt voller Überraschungen

Doch worum geht es in dem Millionen-Projekt eigentlich? „1899“ handelt von einer Gruppe europäischer Auswanderer, die mit einem Schiff namens „Kerberos“ von London nach New York reisen, um in den USA einen Neustart zu wagen. In Übersee erwartet sie angeblich ein besseres Leben mit deutlich lukrativeren Arbeitsmöglichkeiten.

Auf der Reise mit dem Schiff stoßen die Auswanderer jedoch auf ein anderes Schiff, das bereits seit Monaten als vermisst gilt. Diese Begegnung verwandelt ihren Aufbruch in ein neues Leben in einen wahrgewordenen Albtraum, heißt es laut Netflix‘ Angaben. Demnach sollen die Passagiere düstere Vergangenheiten mit sich bringen.

Hinter der Serie stecken übrigens die Macher der beliebten Netflix-Serie „Dark“. Die Science-Fiction-Mysteryserie, die 2017 gestartet ist, wird von einigen Fans sogar als „die beste Serie aller Zeiten“ bezeichnet. Nun wird sich zeigen, ob „1899“ da mithalten kann.