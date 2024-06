Netflix für nur 2.22€ – mit einfachem Trick können Kunden einiges sparen

Filmfans und Serienjunkies aufgepasst: Der Streaming-Riese Netflix sprengt die Preisbarrieren! Wer über die stetig steigenden Kosten für sein Lieblingshobby stöhnt, dem verspricht eine clevere Methode jetzt Erleichterung.

Schluss mit dem Unmut über hohe Streaming-Kosten! Durch einen simplen Trick können Abonnenten jetzt sagenhaft günstig in die Welt der Blockbuster und Binge-Watching-Abende eintauchen…

Netflix: So kannst du die Anmeldefale um gehen

Während in Deutschland die Monatsabos stetig teurer werden, lockt der US-Konzern in anderen Ländern mit unschlagbar niedrigen Tarifen. Nicht jedes Land ist ein Netflix-Paradies, aber einige sind wahre Goldgruben. Indien und die Türkei etwa sind die Eldorados für Sparfüchse, bieten sie doch die günstigsten Abos weltweit an. So kann man in Indien zum Beispiel für nur 2,22 Euro im Monat das volle Netflix-Programm genießen, heißt es auf dem Instagram-Account „Mydealz“.

Doch Vorsicht: Der Streaming-Gigant hat seine Tore nicht überall weit offen gelassen. In manchen Ländern benötigt man eine lokale Telefonnummer oder Zahlungsmethode. Wo ein Wille, da ein Weg – und der führt direkt durch die VPN-Pforte! Die Anmeldung über ein indisches oder türkisches VPN, ist dabei gar nicht so schwierig, wie man denkt. Im Netz gibt es dazu unzählige einfache und kostenfreie Anleitungen dazu. Außerdem bietet ein Netflix-Abo im Ausland neben den günstigen Tarifen noch ein Vorteil!

Während in Deutschland das Teilen von Netflix-Accounts ein Ende findet, bleibt es in anderen Ländern weiterhin erlaubt. Doch aufgepasst: Die Nutzung von VPNs zum Zwecke der Umgehung geografischer Preisunterschiede bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone.

