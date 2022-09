Netflix muss komplette Produktion DIESES Films umwerfen – und das nur wegen „Stranger Things“

Die wohl beliebteste Serie bei Netflix derzeit ist und bleibt „Stranger Things“. Die Veröffentlichung der vierten Staffel hat im Frühjahr 2022 ganz neue Rekorde für den Streamingdienst aufgestellt.

Das bekommen inzwischen auch andere Produktionen bei Netflix zu spüren. Sie müssen für den Mega-Erfolg von „Stranger Things“ sogar abgeändert werden.

„Stranger Things“-Star bekommt Hauptrolle in neuem Netflix-Film – Regisseurin überlässt nichts dem Zufall

Um die Produktion von „Stranger Things“ nicht zu gefährden, hat die Regisseurin des neuen Netflix-Films „Do Revenge“ die gesamte Produktion über den Haufen geworfen. Grund dafür ist die Schauspielerin Maya Hawke, die in der Erfolgsserie als „Robin Buckley“ bekannt ist.

Die 24-Jährige hat sich durch „Stranger Things“ einen großen Namen in Hollywood gemacht – und das ganz ohne die Hilfe ihrer berühmten Eltern Uma Thurman und Ethan Hawke. Das Interesse an Maya ist sogar so groß, dass Drehbuchautorin und Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson sie unbedingt in der Hauptrolle ihres neuen Films haben will.

Maya Hawke spielt eine der Hauptrollen in „Do Revenge“. Foto: Netflix

In der Komödie „Do Revenge“, die am 16. September bei Netflix gestartet ist, wollen sich zwei High-School-Schülerinnen an bestimmten Mitschülern rächen, die ihnen Unrecht getan haben. Für Jennifer Kaytin Robinson ist sofort klar, dass Maya Hawke eine der beiden Rollen spielen wird, wie sie im „Elle„-Interview erklärt: „Ich dachte mir: ‚Das ist Eleanor, das muss sie sein. Was sollen wir tun?‘ Es musste Maya sein.“

Netflix-Produktion wird wegen „Stranger Things“-Dreharbeiten kurzfristig verlegt

Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn: Ein weiterer Netflix-Star durchkreuzt die Pläne der Filmemacherin. Neben Maya Hawke will die Regisseurin auch „Riverdale“-Darstellerin Camila Mendes in der zweiten Hauptrolle sehen. Blöd nur, dass die Dreharbeiten für Staffel 4 von „Stranger Things“ diesem Vorhaben zunächst im Wege standen.

„Sie waren so perfekt, dass wir die Produktion einfach verschoben haben, denn wenn wir nach ‚Stranger Things‘ auf Maya gewartet hätten, hätten wir Camila verloren. Und wenn wir Camila in L.A. gehabt hätten, hätten wir Maya nicht bekommen. Ich dachte mir: ‚Nein, es müssen beide sein.‘ Also haben wir den ganzen Film sechs Wochen vor Drehbeginn verschoben“, verrät Jennifer Kaytin Robinson.

In „Do Revenge“ spielen Camila Mendes (l.) und Maya Hawke (r.) die Hauptrollen. Foto: Kim Simms/Netflix

Ursprünglich sollte der Film in Los Angeles spielen. Doch für Maya Hawke ist der Drehort mal eben in einen komplett anderen Bundesstaat verlegt worden. „Wir haben ihn verschoben und in Atlanta gedreht, damit wir ihn zur gleichen Zeit wie ‚Stranger Things‘ drehen konnten. Dann habe ich ihn umgeschrieben und ihn in Miami angesiedelt“, löst die Regisseurin auf.

