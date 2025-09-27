Netflix-Hammer! Spin-Off zu Erfolgsserie geplant

Das Ende von „Stranger Things“ ist längst besiegelt – doch für Fans gibt es trotzdem Grund zur Freude. Zwar schließt die Serie mit Staffel 5 offiziell ab, aber die Welt von Hawkins bleibt bestehen. Schon bald könnte es ein Spin-Off geben, wie die Schöpfer Matt und Ross Duffer nun andeuteten.

Die finale Staffel startet am 27. November auf Netflix – mit vier Episoden im ersten Teil. Weiter geht es am 26. Dezember mit drei weiteren Folgen, ehe am Neujahrstag 2026 das große Serienfinale ausgestrahlt wird. Damit endet eine Ära, die Millionen Fans weltweit begeistert hat.

Netflix-Hammer: Duffer-Brüder wechseln zu Paramount

Im Rahmen des „Variety Entertainment and Technology Summit“ bestätigten die Duffer-Brüder, dass ihre Produktionsfirma Upside Down Pictures künftig exklusiv mit Paramount zusammenarbeiten wird. Der Vertrag läuft über vier Jahre und soll vor allem Kinoprojekte ermöglichen. „Das Kino ist uns so wichtig“, betont Ross Duffer.

Trotz des Wechsels werde die Arbeit an „Stranger Things“ nicht vernachlässigt. Matt Duffer erklärt: „Ross und ich sind nicht in der Lage, so viele Dinge unter einen Hut zu bringen.“ Statt auf Masse setzen die Brüder weiterhin auf Event-Serien mit acht bis zehn Episoden – und große Filme für die Leinwand.

Spin-Off zu „Stranger Things“ in Planung

Noch bevor ihr Deal bei Netflix endet, erscheinen zwei neue Serien: „The Boroughs“ und „Something Very Bad Is Going to Happen“, beide für 2026 geplant. Zudem soll die Animationsreihe „Stranger Things: Tales From ’85“ kurz vor der Veröffentlichung stehen.

Besonders spannend: Laut „Variety“ ist auch ein Spin-Off von „Stranger Things“ in Arbeit. Die Duffer-Brüder würden dabei als ausführende Produzenten fungieren, aber nicht als Showrunner. Konkrete Details halten sie noch geheim. Matt Duffer macht deutlich: „Wir wollen einfach sicherstellen, dass wir, wenn wir es machen, auch wirklich begeistert davon sind.“

Mit Blick auf die letzte Staffel der Originalserie verriet Ross Duffer außerdem: Die Handlung setzt direkt bei der Jagd der Hauptfiguren auf Vecna an. Für Fans heißt das: Ein Finale voller Action, Emotionen – und vielleicht ein Ausblick auf das, was noch kommt.