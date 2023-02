Netflix-Star Lee Jung-jae deutet Starttermin für „Squid Game“ Staffel 2 an: „Wird länger dauern“

Seit fast anderthalb Jahren warten die Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung von „Squid Game“. Die Netflix-Serie ist am 17. September 2021 beim Streaming-Riesen gestartet und in Windeseile zu einer der erfolgreichsten Serien in diesem Jahr geworden. Da liegt es nur auf der Hand, dass eine zweite Staffel folgen muss.

Hauptdarsteller Lee Jung-jae deutet nun erstmals an, wann Netflix-Kunden mit dem Start von Staffel 2 rechnen können. Die Dreharbeiten sollen erst in diesem Sommer beginnen. Vor den Fans liegt also noch eine lange Durststrecke.

Netflix zeigt „Squid Game“ Staffel 2 frühestens im September 2024

Das Ende der ersten „Squid Game“-Staffel hat viele Fragen offengelassen. Nach dem bahnbrechenden Erfolg der Netflix-Produktion ist sofort klar: Die Geschichte rund um den hoch verschuldeten Gi-hun (gespielt von Lee Jung-jae) muss weitergehen. Wird er sich an den Machern der brutalen Spiele, die sich mit den Körpern der Teilnehmern eine goldene Nase im Organhandel verdienen, rächen? Es bleibt spannend.

Auch um den Staffelstart der neuen „Squid Game“-Folgen herrscht Rätselraten. Zunächst haben die Fans darauf gehofft, dass Netflix seinem Rhythmus treu bleibt und schon ein Jahr nach der ersten Staffel nachlegt. Anschließend heißt es, dass Staffel 2 wohl nicht vor 2023 erscheinen wird. Schauspieler Lee Jung-jae gibt nun bekannt, dass auch in diesem Jahr keine Fortsetzung geplant ist.

Im Interview mit „Ilgan Sports“ erklärt der Südkoreaner: „Die Dreharbeiten zu ‚Squid Game 2‘ beginnen im Sommer und werden wahrscheinlich etwa zehn Monate dauern. An Staffel 1 haben wir auch etwa zehn Monate gearbeitet, aber das war wegen der Verzögerungen durch COVID-19. Aber da Staffel 2 einen größeren Umfang haben wird, wird es wahrscheinlich länger dauern, sie fertigzustellen.“ Heißt also: Die neuen Folgen werden frühestens im September 2024 bei Netflix erscheinen.

Lee Jung-jae kann dennoch schon erste Details zum Inhalt nennen. „Wie wir alle am Ende von Staffel 1 gesehen haben, wird die Haupthandlung von Staffel 2 die Rache sein, und die Schlüsselfigur, die die Abläufe der Spiele in Staffel 1 kontrollierte, war Lee Byung Hun. Demnach werden wir beide die zentralen Figuren dieser nächsten Geschichte sein“, verrät der Netflix-Star. Schauspieler Lee Byung-hun verkörpert die Rolle des Frontmannes.