Netflix, Amazon Prime & Co.: Serienfans dürfen sich freuen

Um die Zuschauer bei Laune zu halten, rüsten Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Co. regelmäßig ihr Programm auf. Wer also gerade überlegt, womit die nächste Binge-Session gefüllt werden könnte, bekommt hier den Überblick für September:

Bei Netflix gibt es diesen Monat gleich mehrere Highlights für Serienfans. Nach fast drei Jahren Pause kehrt die beliebte Reihe „Alice in Borderland“ mit Staffel 3 zurück. Damit starten endlich die finalen Spiele für Arisu (Kento Yamazaki) und Usagi (Tao Tsuchiya).

Netflix stockt mit neuen Highlights auf

Wer bei Netflix eher Lust auf leichte Unterhaltung hat, kann sich auf die romantische Komödie „The Wrong Paris“ freuen. Thriller-Fans, die „Haus des Geldes“ mochten, werden bei „Der Milliardärsbunker“ auf ihre Kosten kommen.

Serienliebhaber dürfen sich außerdem auf den ersten Teil der zweiten Staffel von „Wednesday“ freuen. Filmisch wartet Netflix mit der Militär-Komödie „Amsterdam“ auf. Romantische Geschichten gibt es mit „She Said Maybe“, einer Komödie, die sich mit kulturellen Erwartungen auseinandersetzt, während „Inspector Zende“ Spannung liefert. Eine komplette Übersicht aller Neuerscheinungen finden Abonnenten direkt auf dem Streamingportal.

Amazon Prime bietet vielfältige Unterhaltung

Amazon Prime Video setzt ebenfalls auf Fortsetzungen und neue Highlights. „Krass Klassenfahrt – Die neue Generation“ startet in die zweite Staffel und das gefeierte „The Boys“-Spin-off „Gen V“ meldet sich ebenfalls mit Staffel 2 zurück.

++ ebenfalls interessant: Netflix bietet neue Funktion an – entscheidend ist dein Sternzeichen ++

Filmisch ist für jeden Geschmack etwas dabei: Action mit „Gone Girl“, Superhelden-Unterhaltung in „The Flash“ und Familienspaß mit „Kung Fu Panda.“ Alle weiteren Neuerscheinungen aus der Film- und Serienwelt findest du hier. Ein besonderes Comeback feiert zudem ein Serienklassiker.

Mehr Themen und News:

2005 startete die erste Folge von „The Office“ und bis heute ist die Mockumentary-Sitcom legendär. 20 Jahre später erscheint nun das Spin-off „The Paper“ auf Wow (Sky). Wie beim Original steht eine Mockumentary-Struktur im Mittelpunkt, diesmal jedoch rund um ein kleines Journalistenteam und eine Branche in Not. Zu sehen ist die Serie ab dem 5. September.