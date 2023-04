Netflix plant große Live-Sendung – sie wird zum technischen Fiasko

Filme und Serien gibt es bei dem Streaming-Dienst Netflix soweit das Auge reicht. Von Horrorstreifen über Liebesschnulzen bis hin zu spannenden Actionthrillern: In der Mediathek ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Doch neben dem beständigen Angebot möchte sich der Anbieter natürlich auch weiterentwickeln und den Nutzern neue Möglichkeiten bieten. Im Rahmen einer amerikanischen Dating-Show versuchte sich Netflix jetzt an einer Live-Schalte. Doch der Streaming-Dienst scheiterte krachend.

Netflix will das große Wiedersehen von „Love is Blind“ live zeigen

Die amerikanische Dating-Serie „Love is Blind“ verfügt mittlerweile über vier Staffeln. Das Prinzip scheint zunächst etwas gewöhnungsbedürftig: Singles daten sich über Wochen, ohne sich ein einziges Mal zu sehen. Wenn sie sich ineinander verlieben, kommt es zur Verlobung. Erst dann sieht sich das Paar zum ersten Mal. Im anschließenden Urlaub und Alltagswahnsinn wird die Beziehung der Verlobten auf die Probe gestellt.

Letztendlich stehen die Paare am Ende der Sendung vor dem Altar und müssen entscheiden, ob sie die Ehe eingehen wollen oder nicht. Dieser Moment ist für die Zuschauer meist der Spannendste, denn nicht selten sagt einer der beiden Verlobten Nein. In der Wiedersehens-Folge werden die Geschehnisse dann nochmal mit den Moderatoren Nick und Vanessa Lachey aufgearbeitet. 2023 wollten die Serien-Macher das Ganze live übertragen lassen. Doch die Zuschauer guckten in die Röhre.

Netflix patzt bei Live-Übertragung

Die Fans der Dating-Show fieberten der Live-Übertragung auf Netflix aufgeregt entgegen. Manche verabredeten sich sogar mit Freunden, um sich das Spektakel gemeinsam anzuschauen. Doch sie wurden enttäuscht: Die Übertragung verspätete sich nicht nur, sondern war für viele Nutzer erst gar nicht abrufbar.

Auf Twitter entschuldigt sich der Streaming-Dienst wie folgt: „An alle, die lange aufgeblieben sind, früh aufgewacht sind, ihren Sonntagnachmittag aufgegeben haben: Es tut uns unglaublich leid, dass die ‚Love is Blind Live Reunion‘ nicht so verlaufen ist, wie wir es geplant hatten. Wir filmen es jetzt und wir werden es so schnell wie möglich auf Netflix haben. Nochmals vielen Dank und Entschuldigung.“

Und Netflix hält Wort: Mittlerweile ist die Wiedersehens-Folge erschienen und kann von den Nutzern gestreamt werden.