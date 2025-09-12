Netflix-Serie „Wednesday“ – kurz nach der zweiten Staffel geht die Nachricht um

Mit Staffel 1 wurde „Wednesday“ zur meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten. Staffel 2 muss nun eine bittere Niederlage einstecken. Mit über 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden geschauten Stunden erreichte die erste Staffel Ende 2022 Rekordzahlen. Kein Wunder, dass Millionen Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung warteten.

Doch die zweite Staffel von „Wednesday“ auf Netflix hat jüngst einen deutlichen Rückgang der Zuschauerzahlen erlebt, wie „Variety“ berichtet. Dennoch sollten Fans gelassen bleiben, denn Nachschub ist bereits gesichert. Netflix investiert weiterhin in die Erfolgsserie und sorgt damit für Gesprächsstoff unter den Fans.

Netflix-Hit mit Dämpfer

„Wednesday“, Staffel 2, Teil 2, schaffte es erneut an die Spitze der Charts von Netflix. Trotzdem schrumpfte die Reichweite spürbar im Vergleich zu den ersten vier Folgen. Die Mischung aus Grusel, Humor und Coming-of-Age-Drama lockt noch immer viele, verliert aber an Schwung.

Laut „Variety“ wurden die letzten vier Episoden innerhalb der ersten fünf Tage 28,2 Millionen Mal angesehen. Diese Zahl wirkt beeindruckend, doch im direkten Vergleich schwächelt sie. Der Rückgang beträgt satte 43,6 Prozent im Vergleich zur Auftaktfolge, die bei Netflix 50 Millionen Aufrufe erzielte.

Netflix-Zukunft für „Wednesday“ bereits gesichert

Der deutliche Einbruch könnte harmlose Gründe haben. Manche Zuschauer waren vielleicht zu beschäftigt, um sofort einzuschalten. Doch Kritiker vermuten auch, dass die Aufteilung einer Staffel in zwei Hälften die Spannung verwässert. Netflix testet dieses Modell häufiger, doch die Resonanz bleibt gemischt.

Trotz dieser Entwicklung bleibt die Zukunft der Serie gesichert. Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn Staffel 3 von „Wednesday“ ist bereits in Planung. Damit zeigt Netflix, wie stark das Vertrauen in die Serie ist. Das Addams-Universum bleibt ein wichtiger Teil der Streaming-Strategie.

Details zu den kommenden Folgen sind noch rar. Co-Schöpfer Alfred Gough verriet lediglich: „Wir brüten definitiv über Ideen.“ Auch der Chief Content Officer von Netflix betonte, dass es „in der Addams Family viel zu entdecken“ gebe. Die Fans dürfen also weiter rätseln. Die zweite Staffel liefert genug Stoff für Theorien über mögliche Entwicklungen.

