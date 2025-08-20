Aus und vorbei! Netflix trennt sich von Kultserie

Fans müssen sich beeilen: Der Serienklassiker „Prison Break“ wird bald nicht mehr auf Netflix verfügbar sein. Wer die spannende Geschichte der Brüder Michael Scofield und Lincoln Burrows erneut verfolgen möchte, hat nur noch bis zum 3. September 2025 Zeit. Danach entfernt Netflix die Serie wegen auslaufender Lizenzrechte aus dem Programm.

Netflix verabschiedet sich von Serie

„Prison Break“ gilt als Meilenstein unter den Gefängnisdramen und zog Millionen Zuschauer weltweit in seinen Bann. Besonders die ersten beiden Staffeln mit ihren cleveren Plänen und überraschenden Wendungen bleiben bei Fans unvergessen. Die Geschichte um Michael, der mithilfe eines auf seinen Körper tätowierten Bauplans den Ausbruch seines Bruders vorbereitet, machte die Serie zum Kult-Hit.

Die Entscheidung von Netflix, die Serie nicht länger anzubieten, basiert laut „focus.de“ auf auslaufenden Lizenzvereinbarungen. Eine Verlängerung der Rechte wurde offenbar nicht vereinbart. Für die Zuschauer bedeutet dies die letzte Gelegenheit, die Abenteuer im Fox River State Gefängnis zu erleben. Netflix empfiehlt, die Serie noch einmal zu streamen, bevor der Abschied kommt.

Netflix erinnerte an das 2017er Comeback

Im Jahr 2017 erhielt „Prison Break“ eine Fortsetzung, die die Geschichte nach dem mutmaßlichen Tod von Michael Scofield aufgriff. Die Miniserie brachte klassische Charaktere wie Sara Tancredi, Sucre und den berüchtigten T-Bag zurück. Fans freuten sich über das Wiedersehen, das die Serie mit neuen, spannenden Handlungen in die Gegenwart brachte.

„Prison Break“ hat TV-Geschichte geschrieben und bleibt für Millionen ein einzigartiges Serienerlebnis. Der Abschied von Netflix zeigt, wie wichtig Lizenzrechte für Streamingportale sind. Wer die Serie noch nicht kennt, hat jetzt die letzte Chance, sie zu entdecken. Netflix beendet mit dem Serienklassiker eine Ära, die lange in Erinnerung bleiben wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.