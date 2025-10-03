Neue Netflix-Doku – One-Direction-Stars stehen wieder zusammen vor der Kamera

Gute Nachrichten für alle One-Direction-Fans: Louis Tomlinson und Zayn Malik stehen nach Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera. Für einen Multimillionen-Pfund-Deal drehen sie laut „The Sun“ eine Netflix-Roadtrip-Show. In der Dokumentation reisen die beiden Ex-Bandmitglieder durch die USA und gewähren private Einblicke in ihr Leben.

Die Show soll auch Erinnerungen an die Bandzeit wecken. Außerdem sprechen Louis und Zayn über ihren tragisch verstorbenen Bandkollegen Liam Payne. Die Dokumentation erscheint voraussichtlich nächstes Jahr bei Netflix – genau ein Jahrzehnt nach der Trennung der Band und den Beginn ihrer Solokarrieren.

Netflix bringt 1D-Stars wieder zusammen

Die Nachricht über die Netflix-Show macht nur ein Jahr nach dem tragischen Tod vom ehemaligen Bandmitglied Liam Payne die Runde. Der Sänger starb im Alter von 31 Jahren bei einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien. Louis, Zayn, Niall Horan und Harry Styles trafen sich bei der Beerdigung erstmals seit 2016 wieder.

Insider berichten, dass Liams Tod die Bandmitglieder emotional nähergebracht hat. Eine TV-Quelle sagt: „Das wird eine absolut riesige Show für Netflix und wird die weltweite Fangemeinde von 1D garantiert in Raserei versetzen.“ Die Quelle betont, dass die USA mittlerweile ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens sind.

Netflix-Doku gibt Einblicke in Bandgeschichte

Die Roadtrip-Show soll auch Reflexionen über die Karriere der Band bieten. „Und es wird wahrscheinlich eine Gelegenheit für ernsthafte Selbstbefragung und tiefgründige Diskussionen über die unglaubliche Reise sein, die die Gruppe seit ihrer Gründung bei ‚The X Factor‘ vor 15 Jahren bereits hinter sich hat.“

Ob Harry Styles und Niall Horan ebenfalls auftreten, ist noch unklar.

Vor Liams Tod gab es bereits Gerüchte über ein mögliches Comeback von One Direction. Die fünf Originalmitglieder seien „in Gesprächen gewesen, um noch eine letzte Reunion-Show auf die Bühne zu bringen“, doch durch der Unfall von Liam Payne wurden die Pläne wieder auf Eis gelegt.