Bei Netflix-Dreharbeiten: Todesfall am Set der Erfolgsserie „Emily in Paris“!

Die Dreharbeiten zur Netflix-Serie „Emily in Paris“ wurden unterbrochen – Mitarbeiter und Schauspieler stehen unter Schock. In Venedigs Hotel Danieli brach ein 47-jähriger Regieassistent während der Produktion zusammen. Trotz sofortiger Hilfe verstarb er noch am Set. Die Behörden der Stadt bestätigten den Vorfall und bedauerten den tragischen Verlust.

Die Dreharbeiten wurden unverzüglich gestoppt. „Es wird vermutet, dass er einen Herzinfarkt erlitt“, berichteten Medien übereinstimmend.

Dreh unterbrochen nach Todesfall

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um den gebürtigen Venezianer Diego Borella. Neben seiner Tätigkeit am Film schrieb er Gedichte und Kinderbücher. Nach dem Unfall bleibt unklar, wann der Dreh fortgesetzt wird.

Borellas Tod erschüttert das Filmteam und Fans der Serie weltweit. Netflix hatte zunächst geplant, die Szenen im Hotel Danieli bis Montag abzuschließen. Wann diese nun nachgeholt werden können, ist weiterhin ungeklärt. Die Stadt Venedig drückte der Familie ihr tiefes Mitgefühl aus.

Netflix-Starttermin steht auf der Kippe

Die Serie „Emily in Paris“, die bei Netflix Millionen Zuschauer zählt, kehrt laut Ankündigung am 18. Dezember zurück. Ob dieser Termin nach dem Todesfall eingehalten wird, bleibt jedoch offen. In der kommenden Staffel führt der Weg von Lily Collins alias Emily nicht nur nach Paris, sondern auch nach Rom und Venedig.

