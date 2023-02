Netflix: Skandal um „Physical: 100“-Star – „Beim Karaoke körperlich angegriffen“

Dass ausgerechnet eine koreanische Gameshow einmal die deutschen Netflix-Charts sprengen würde, hätten wohl die wenigsten Kunden des Streamingdienstes erwartet. Dennoch spricht derzeit jeder von „Physical: 100“, einer Reality-Wettbewerbsserie.

Seit dem 24. Januar zeigt Netflix das Turnier von 100 Teilnehmern mit ausgeprägten körperlichen Eigenschaften. Unter den sowohl männlichen auch als weiblichen Kandidaten befinden sich beispielsweise MMA-Kämpfer, Kunstturner, Bodybuilder und Wrestler. Eine der Ausnahmesportlerinnen muss sich nun jedoch schweren Vorwürfen stellen.

Netflix-Darstellerin soll Mitschülerin das Leben zur Hölle gemacht haben

In der Netflix-Show geht es darum, den perfekten Körper zu finden. 100 Teilnehmer, darunter 23 Frauen, stellen in diversen Herausforderungen ihre Kraft, Beweglichkeit und Strategie unter Beweis. Nach jeder Prüfung scheiden Kandidaten aus, bis nur noch einer übrig bleibt. Der Gewinner bekommt 300 Millionen Won, was umgerechnet mehr als 200.000 Euro sind.

Für eine der Kandidatinnen wird es nun jedoch bitterernst. Noch während der Ausstrahlung der aktuellen Staffel erhebt eine ehemalige Mitschülerin schwere Vorwürfe gegen die Netflix-Darstellerin, wie der Online-Blog „KStarsDrama“ berichtet. Auf dem koreanischen Nachrichtenportal „Nate Pann“ behauptet eine Frau demnach, mit einer Teilnehmerin der Show zur Schule gegangen zu sein. Den Namen der Person nennt sie nicht, betont dennoch, dass sie wegen ihr „ein Jahr lang in der Hölle lebte“.

Glaubt man den Anschuldigungen der Fremden, soll die Netflix-Bekanntheit sie bis zu acht Monate lang erpresst und Geld von ihr gefordert haben. Nachdem die Betroffene ihren Eltern davon erzählt hat, soll sich die Sportlerin bei ihr entschuldigt haben. Kurz darauf soll der „Physical: 100“-Star jedoch Rache genommen und das Opfer sowie seine Freunde „beim Karaoke körperlich angegriffen“ haben.

Weitere News:

Um welche Netflix-Teilnehmerin es sich genau handelt, ist unklar. Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls gewaltig. Insbesondere nachdem Kandidatin Kim Da Young die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Profil deaktiviert hat. Die Macher der „Physical: 100“-Show geben unterdessen bekannt, dass sie die Angelegenheit untersuchen werden.