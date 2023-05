Netflix: Hiobsbotschaft für „Stranger Things“-Fans – „nicht möglich“

Gibt es schlechte Nachrichten für die Fans des Netflix-Hits „Stranger Things“?

Vielleicht. Denn so wie es aussieht, verzögern sich die Dreharbeiten zur fünften Staffel der weltweit beliebten Serie. Wann das Team loslegen kann? Unklar.

Netflix: Hiobsbotschaft für „Stranger Things“-Fans

„Stranger Things“ ist wohl einer der größten Netflix-Hits, die die Streaming-Plattform zu bieten hat. Die Science-Fiction-Mystery-Serie zieht seit 2016 Zuschauer auf der ganzen Welt in ihren Bann. Das Geheimrezept? Ein merkwürdiges kleines Mädchen, übernatürliche Kräfte, geheime Regierungsexperimente und vier befreundete Jungs, die plötzlich mittendrin stecken.

Vier Staffeln gibt es von der Netflix-Eigenproduktion bereits, eine fünfte soll kommen. Doch genau da hakt es aktuell. Wie Matt und Ross Duffer bei Twitter bekanntgegeben haben, verschieben sich die Dreharbeiten zur fünften Staffel. In einem kurzen Statement heißt es: „Das Schreiben hört nicht auf, wenn die Dreharbeiten beginnen. Obwohl wir es kaum erwarten können, die Produktion mit dem tollen Cast und der tollen Crew zu starten, ist es während des Streiks einfach nicht möglich.“

Wie lange dauert der Streik?

Streik? In den USA sind die Autoren der Gewerkschaft WGA (Writer Guild of America) Anfang Mai in den Streik gegangen. Und das zum ersten Mal seit 15 Jahren. Der Grund: Die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die Autoren. Bislang habe es allerdings kein gutes Angebot gegeben. Heißt also, an einigen Stellen ruht die Arbeit. „Wir hoffen, dass es schnell einen fairen Deal gibt und wir wieder arbeiten können. Bis dahin – Ende der Durchsage“, schreiben die Duffer-Brüder abschließend in ihrem Statement.

Branchen-Insider gingen eigentlich davon aus, dass die neue Staffel im Frühjahr/Sommer 2024 zu sehen sein könnte. Ob dieser Zeitraum eingehalten werden kann? Das hängt wohl ganz davon ab, wann die Dreharbeiten aufgenommen werden können.