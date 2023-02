Netflix: Fans haben es lange befürchtet – nun ist das Aus DIESER Serie offiziell

Bittere Nachricht für alle True-Crime-Fans bei Netflix: Der Streamingdienst hat die Produktion einer beliebten Serie eingestellt. Statt die Zuschauer darüber zu informieren, müssen sie es nun durch die französische Presse erfahren.

+++ Netflix: Preisgekrönte Serie wird nach acht Staffeln eingestampft – Zuschauer verwirrt +++

Filmregisseur und -produzent David Fincher, der unter anderem hinter Kino-Hits wie „Fight Club“, „Sieben“, „The Social Network“ und „Gone Girl“ steckt, hat das traurige Aus seiner Netflix-Serie bestätigt. Als Grund dafür nennt er unter anderem die zu hohen Produktionskosten. Es ist ein Stich ins Herz für die Fans.

Bitteres Aus bestätigt: Netflix cancelt „Mindhunter“ nach zwei Staffeln

Dreieinhalb Jahre werden die Fans der Netflix-Serie „Mindhunter“ im Dunkeln gelassen. Nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel am 16. August 2019 warten sie sehnsüchtig auf eine Staffel 3, doch die wird niemals erscheinen. Das hat Regisseur David Fincher nun im Interview mit der französischen Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche“ klargestellt.

Die hohen Kosten für die Folgen sollen der Produktion das Genick gebrochen haben. „Ich bin sehr stolz auf die ersten beiden Staffeln. Aber es ist eine sehr teure Serie und in den Augen von Netflix haben wir nicht genug Zuschauer angezogen, um eine solche Investition [für Staffel 3, Anm.d.Red.] zu rechtfertigen“, erklärt der Filmemacher. Die Entscheidung „Mindhunter“ zu canceln, könne David Fincher dem Streamingdienst nicht einmal verübeln.

In den vergangenen Jahren habe er große Unterstützung von Netflix erhalten – darunter das Oscar-prämierte Drama „Mank“ und den in diesem Jahr erscheinenden Thriller „The Killer“. Für die bisherige Zusammenarbeit zeigt sich David Fincher sehr dankbar: „Ich mache ihnen keinen Vorwurf, sie sind Risiken eingegangen, um die Serie auf den Weg zu bringen, haben mir die Mittel gegeben, ‚Mank‘ so zu machen, wie ich es wollte, und sie haben mir erlaubt, mit ‚The Killer‘ neue Wege zu gehen. Es ist ein Segen, mit Menschen arbeiten zu können, die zu Kühnheit fähig sind. An dem Tag, an dem unsere Wünsche nicht mehr dieselben sind, müssen wir uns ehrlich von ihnen trennen.“

Die Krimiserie „Mindhunter“ mit Jonathan Groff, Holt McCallany und Anna Torv in den Hauptrollen als FBI-Agenten, die ein Projekt zur Befragung von Serienmördern starten, um deren Psychologie zu verstehen, hat also insgesamt zwei Staffeln. Alle Folgen sind bei Netflix zum Streamen verfügbar.