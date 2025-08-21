Netflix-Star Millie Bobby Brown ist Mutter geworden – mit nur 21 Jahren

Ein neuer Lebensabschnitt voller Liebe: Netflix-Star Millie Bobby Brown und ihr Ehemann Jake Bongiovi sind Eltern geworden.

Am 21. August 2025 verkündeten die beiden auf Instagram eine wunderbare Nachricht. Sie adoptierten ein kleines Mädchen und starten nun als Familie in die Zukunft. Fans weltweit reagierten mit Begeisterung und wünschten dem Paar viel Glück.

Netflix-Star teilt Familienglück

„Diesen Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch eine Adoption in unserer Familie willkommen geheißen. Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne neue Kapitel unserer Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre beginnen zu können“, schreiben Millie Bobby Brown und Jake in ihrem Beitrag. Netflix-Abonnenten kennen Brown seit Jahren als „Stranger Things“-Heldin.

Weitere Details behält das Paar für sich. Sie verrieten weder den Namen noch persönliche Einzelheiten des Babys. Privatsphäre hat für Millie höchste Priorität. Schon als Kinderstar bei Netflix lernte sie, Grenzen zu ziehen. Nun schützt sie ihre kleine Tochter mit derselben Konsequenz, die ihr Privatleben seit Jahren bestimmt.

Netflix-Star spricht über frühen Kinderwunsch

Noch im März sprach Brown offen über ihren Kinderwunsch. Im „Smartless“-Podcast erzählte sie, ihre Mutter habe sie selbst mit 21 bekommen. Lange vor der Beziehung mit Jake träumte Millie davon, eines Tages eigene Kinder zu haben. Netflix Millionen Zuschauer kennen sie als starke Figur, privat ist sie nun Mutter.

Im Mai 2024 gaben sich Brown und Jake das Jawort. Drei Jahre Beziehung führten sie vor den Traualtar.

Dass sie so schnell Eltern wurden, überraschte viele. Für ihre Fans ist es eine märchenhafte Wendung: Vom Netflix-Star zum jungen Familienglück, nur ein Jahr nach der Hochzeit.

