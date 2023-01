Netflix zeigt „Kaleidoskop“ an Neujahr – so schaltest du die finale Folge frei

Seien wir doch mal ehrlich, den 1. Januar verbringt so gut wie jeder von uns auf der Couch. Entweder weil man es in der Silvesternacht so richtig krachen lassen hat oder weil man seinen ersten freien Tag im neuen Jahr vollkommen genießen möchte. Da kommt es wie gerufen, dass Netflix für Neujahr 2023 den Start einer brandneuen Miniserie eingeplant hat.

Pünktlich zum Jahresbeginn am 1. Januar startet bei Netflix die Anthologie-Serie „Kaleidoskop“, deren acht Folgen man in beliebiger Reihenfolge ansehen kann. Das Finale jedoch müssen die Kunden erst freischalten, wie einer der Schauspieler erklärt.

Netflix-Serie „Kaleidoskop“ kann in zufälliger Reihenfolge angesehen werden

Die Serie „Kaleidoskop“ begleitet eine Bande Meisterdiebe, die versucht, einen unzerstörbaren Safe zu knacken und damit den bisher größten Coup ihrer Karriere zu landen. Dabei müssen die Diebe professionell ausgebildete Sicherheitsteams und Ermittler überlisten. Die Geschichte basiert auf einem echten Fall, bei dem laut Netflix „Anleihen im Wert von 70 Milliarden US-Dollar im Zentrum von Manhattan verloren“ gegangen sind.

Die Handlung der acht Folgen erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Jahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mit Episode 1 oder Episode 5 anfängt, da sie alle unabhängig voneinander verstanden werden können. „Die Reihenfolge, in der sie [die Zuschauer, Anm.d.Red.] die Folgen ansehen, bestimmt jedoch ihren Blickwinkel auf die Geschichte, die Figuren und die Fragen und Antworten, um die es sich bei dem Raubüberfall dreht“, heißt es von Netflix über „Kaleidoskop“.

Netflix-Kunden müssen Finale von „Kaleidoskop“ freischalten

Für die achte und somit letzte Folge der Miniserie gibt es dann aber doch eine Regel, wie Schauspieler Max Casеlla gegenüber „Nеw York Livе TV“ erklärt: „Man kann sich die ersten sieben Teile in beliebiger Reihenfolge ansehen, aber man muss sie alle ansehen, um das Finale freizuschalten, das der eigentliche Höhepunkt ist.“ Vom Staffelfinale, das den Titel „Weiß“ trägt, sollten die Zuschauer also erst einmal die Finger lassen, bevor sie nicht alle anderen Folgen gesehen haben.

Es ist davon auszugehen, dass die sieben Episoden vor und nach dem Raubüberfall spielen, während die Zuschauer in „Weiß“, der achten Folge, den tatsächlichen Raub mitverfolgen werden. Somit laufen alle Stränge und Informationen, die man in den bisherigen Ausgaben mitbekommen hat, in dieser Folge zusammen.