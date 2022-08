Netflix: Ankündigung lässt Fans jubeln – „Wurde auch Zeit“

Lange haben die Fans auf diese Nachricht von Netflix gewartet: „Enola Holmes 2“ kommt!

Nun ist endlich raus, wann der zweite Teil des Films rund um Millie Bobby Brown, die durch die Erfolgsserie „Stranger Things“ bekannt wurde, auf Netflix zu sehen sein wird. Doch nicht nur das: Außerdem erhalten Fans bereits einen ersten Eindruck, was auf sie zukommen wird.

Netflix: Zweiter Teil von „Enola Holmes“ kommt – DAS kannst du schon jetzt sehen

„Enola Holmes 2“ wird noch in diesem Jahr erscheinen! Darauf haben sich die Fans des ersten Films schon lange gefreut. Der erste Teil war im September 2020 erschienen. Und es ist auch schon das Datum bekannt, an dem der zweite Teil beim Streaming-Anbieter verfügbar sein wird. Ab dem 4. November können sich die Abonnenten den Streifen reinziehen.

Viel mehr schreibt der Streaming-Dienst in seiner Ankündigung bei Instagram allerdings nicht. „Das ist alles. Das ist der Post. Das ist das Datum“, verkündet Netflix sehr spartanisch unter dem Foto einer gefesselten Enola Holmes. Das scheint die Fans des Films jedoch nicht zu stören, Hauptsache das Warten hat ein Ende. „Wurde auch Zeit“, kommentiert eine Nutzerin. „Kann’s kaum erwarten“, eine andere.

Neben einem noch fehlenden Trailer gibt es bereits ein paar Bilder vom zweiten Teil zu sehen.

Netflix: „Enola Holmes“ geht in die nächste Runde – SIE sind wieder am Start

Die Bilder zeigen die Hauptcharakterin unter anderem, wie sie vor der Polizei davonrennt. In einer anderen Szene reißt sie vor Überraschung die Augen auf, neben ihr ihre Mutter (gespielt von Helena Bonham Carter). Auf dem nächsten Foto studiert sie gemeinsam mit ihrem großen Bruder Sherlock Holmes (verkörpert von Superman-Darsteller Henry Cavill) und ihren neugewonnen Freund und Leidensgenossen Lord Viscount Tewksbury (Louis Partridge) etwas, das wie eine Karte wirkt.

Worum es in „Enola Homes 2“ gehen wird, ist schon bekannt. Die Schwester des berühmten Detektivs will endlich in die Fußstapfen ihres Bruders treten und eröffnet ihre eigene Detektei. Allerdings merkt sie schnell, dass es als weibliche Detektivin nicht so einfach ist.

Kurz bevor sie die Hoffnung aufgibt, soll sie ihren ersten Fall lösen. Der entpuppt sich allerdings als deutlich vielschichtiger und tiefgreifender, als er zunächst wirkt. Schlussendlich braucht sie dann doch die Hilfe von Bruder Sherlock. (mbo)