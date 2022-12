Netflix: „Harry & Meghan“-Doku startet am Donnerstag – zu DIESER Uhrzeit

Über zwei Jahre lang haben die Royals-Fans auf diesen Moment warten müssen. Nun veröffentlicht Netflix endlich die Doku-Reihe „Harry & Meghan“. Das Paar hat das Projekt mit dem Streaminganbieter bereits 2020 nach seinem offiziellen Rücktritt von den royalen Pflichten angekündigt.

Damit du die sechs Folgen von „Harry & Meghan“ als einer der allerersten Zuschauer genießen kannst und nicht schon durch andere Fans im Netz gespoilert wirst, verraten wir dir, um welche Uhrzeit Netflix die Doku online stellt.

Netflix zeigt, was bei den Royals „hinter verschlossenen Türen passiert“

Für Netflix dürfte der 8. Dezember ein äußerst lukrativer Tag werden. An diesem Donnerstag veröffentlich der Streamingdienst die lang ersehnte Doku-Reihe „Harry & Meghan“, die ihre Beziehung von den Anfängen bis zu ihrer Entscheidung, sich aus der Königsfamilie zurückzuziehen, beleuchten soll. Und die Einschaltquoten dürften außerordentlich sein.

Bereits im März 2021 verfolgten mehrere Millionen Menschen ein TV-Interview der beiden mit Talkmasterin Oprah Winfrey, in dem Prinz Harry und Meghan Markle ihre ungeschönten Gedanken über das Leben als Royals austauschten. Nun will das Ehepaar noch einen draufsetzen. Es wird erwartet, dass die Netflix-Doku noch viel tiefer in die Materie eintauchen wird. „Niemand sieht, was hinter den verschlossenen Türen passiert“, deutet Harry bereits im Trailer zur Serie an.

„Harry & Meghan“ startet um 9 Uhr bei Netflix

Das Liebes-Drama von Prinz Harry und Meghan Markle soll in der Doku unter anderem von Freunden und Familienmitgliedern kommentiert werden, von denen sich die meisten noch nie öffentlich dazu geäußert haben. Ob hier auch Harrys Cousine Prinzessin Eugenie zu Wort kommt? Immerhin sollen die Zwei eine enge Freundschaft pflegen.

Diese Aussagen möchte sich natürlich niemand, der sich auch nur ansatzweise für das Leben der Royals interessiert, entgehen lassen. Da es sich bei „Harry & Meghan“ um ein Netflix-Original handelt, wird die Doku planmäßig um 9 Uhr morgens in Deutschland erscheinen. Für diejenigen, die an diesem Tag arbeiten müssen, heißt es also: Finger weg vom Internet! Denn dort werden die brisantesten Highlights am 8. Dezember sicherlich ausgeschlachtet werden.

Für ihre exklusive Netflix-Partnerschaft haben Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2020 einen Vertrag in Höhe von mehr als 112 Millionen Pfund (circa 130 Millionen Euro) unterzeichnet. „Das Paar hat bereits mehrere Projekte in der Entwicklung, darunter eine innovative Natur-Doku-Serie und eine Zeichentrickserie, die inspirierende Frauen feiert, aber wir geben zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Programmplanung bekannt“, heißt es darüber von einem Pressesprecher des Streamingdienstes gegenüber „RadioTimes“.