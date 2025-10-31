An Halloween: Diese 5 Netflix-Schocker sind nichts für schwache Nerven

Süßes, sonst gibt’s Saures? Nicht bei Netflix!

Wer an Halloween lieber zittern als naschen will, bekommt 2025 jede Menge Nachschub an Horror und Nervenkitzel. Wir zeigen euch fünf Filme, die euch die Nachtruhe kosten könnten.

5 spannende Horror-Filme auf Netflix

„Delirium“: Tom Walker (Topher Grace) kehrt nach 20 Jahren in der Psychiatrie zurück in das riesige Anwesen seines verstorbenen Vaters. Doch kaum ist er da, passieren unheimliche Dinge: Stimmen, Schatten, Anrufe aus dem Nichts. Realität oder Wahnsinn? Ein packender Psycho-Schocker produziert von Leonardo DiCaprio höchstpersönlich.

„Get Out“: Chris freut sich auf das erste Treffen mit den Eltern seiner Freundin Rose. Doch schon nach wenigen Minuten wird klar: Hier stimmt etwas nicht. Die Familie wirkt überfreundlich, die Bediensteten seltsam und dann beginnt der blanke Horror. Regisseur Jordan Peele schuf mit „Get Out“ ein Meisterwerk zwischen Gesellschaftskritik und Gänsehaut-Kino.

„A Quiet Place“: In einer Welt, in der jedes Geräusch tödlich ist, kämpft eine Familie ums Überleben. Kein Wort, kein Schrei, kein Husten. Die Monster hören alles. John Krasinski und Emily Blunt liefern mit „A Quiet Place“ einen der spannendsten Horrorfilme der letzten Jahre. Der Nachfolger „A Quiet Place 2“ wartet direkt mit auf Netflix.

„Es“: Wenn Kinder plötzlich verschwinden und ein grinsender Clown aus der Kanalisation winkt, ist klar: Pennywise ist zurück. „Es“ (2017) bringt Stephen Kings Albtraum auf die Leinwand – mit Gänsehaut-Garantie. Nostalgie trifft puren Horror.

