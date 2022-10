Netflix schmeißt neue Serie nach Ende der Dreharbeiten raus: Darsteller empört – „Ein Schock“

Schock-Nachricht für Netflix-Fans! Der Streamingdienst streicht eine komplette Serie. Und das, obwohl die Dreharbeiten dazu so gut wie abgedreht waren.

Kein Wunder, dass einer der Netflix-Darsteller seiner Empörung darüber nun öffentlich freien Lauf lässt.

Netflix streicht nagelneue Serie

Es geht um die filmische Adapation des Dark-Horse-Comics „Grendel“. Acht Folgen wurden dafür gedreht. Doch gezeigt werden sie nie. Das gab der Branchendienst „Deadline“ kürzlich bekannt. Ein genauer Grund für die plötzliche Entscheidung der Verantwortlichen ist bislang nicht bekannt.

Netflix streicht eine neue Serie aus dem Programm. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Für die Darsteller kommt die Neuigkeit ziemlich überraschend. Schauspieler Andi Mientus kann es noch nicht glauben, ist fassungslos. Auf seinem Instagram-Profil teilt er seine Emotionen mit den Fans.

Netflix: Serien-Aus schockiert Darsteller

„Wir wissen alle, dass dieses Business ein Herzensbrecher sein kann, aber ich dachte, nach mehr als zehn Jahren darin, hätte ich alle Wege gesehen, wie dein Herz gebrochen werden kann“, so Andi Mientus. Trotz hartem Feedback nehme man das Business aber in Kauf, da man hin und wieder ein Ja bekäme. „Gendel war ein Ja, als ich es am meisten brauchte; mein erster Job nach der Pandemie, in einer wahren Traumrolle, die mich als Schauspieler an Orte gepusht hat, an denen ich noch nie war“, erzählt Mientus weiter.

„Was hier passiert ist, ist neu für mich und ein Schock. Und ich werde nicht so tun, als täte es nicht wirklich weh.“

Erst vergangenen Herbst wurde die Serie „Grendel“ offiziell angekündigt. Es geht darin um einen Schriftsteller, der als Assassine Rache gegenüber der Mafia ausüben will – mit dem Hintergedanken, selbst die kriminelle Oberhand zu erlangen. Wie das Ganze filmisch umgesetzt wurde, werden die Netflix-Zuschauer nun also nie sehen.

