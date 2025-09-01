Netflix bietet neue Funktion an – entscheidend ist dein Sternzeichen

Das größte Problem bei Streaming-Diensten ist oft nicht die Auswahl der Inhalte, sondern wie man die passende Entscheidung trifft. Unzählige Filme und Serien stehen bereit, doch die Qual der Wahl lähmt oft viele Nutzer. Anbieter wie Netflix versuchen deshalb, dieses Dilemma mit immer neuen Ansätzen zu lösen.

Von personalisierten Algorithmen über kuratierte Empfehlungen bis hin zu lustigen Kategorien – der Streaming-Gigant experimentiert ständig mit neuen Funktionen, um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Eine der neuesten Ideen: Empfehlungen basierend auf Sternzeichen.

Netflix setzt auf astrologische Empfehlungen

Seit Kurzem bietet Netflix laut „Computer Bild“ einen „Astrology Hub“, der Titel basierend auf astrologischen Persönlichkeitsmerkmalen vorschlägt. Nutzer klicken einfach auf ihr Sternzeichen und erhalten Vorschläge, die laut Netflix astrologisch passend sind. Interessant dabei: Für die Empfehlungen ist keine Angabe von persönlichen Daten nötig. Die Vorschläge greifen auf die klassischen Charakterisierungen der Sternzeichen zurück, die jedem Tierkreiszeichen eine bestimmte Persönlichkeit zuschreiben.

Skorpione, die als mysteriös und emotional gelten, bekommen düstere Serien wie „Wednesday“ gezeigt. Zwillinge, oft als sozial und humorvoll beschrieben, erhalten Comedy-Inhalte. Löwen, die für ihren Führungsdrang bekannt sind, dürfen sich auf Königshaus-Dramen wie „The Crown“ freuen. Wassermänner, die als unkonventionell gelten, entdecken Science-Fiction-Inhalte wie „Rebel Moon“. Netflix plant, diese Auswahl regelmäßig an den astrologischen Kalender anzupassen. Damit sollen auch saisonale Veränderungen der Sternzeichen berücksichtigt werden.

Netflix experimentiert mit innovativen Kategorien

Ob der „Astrology Hub“ ein langfristiges Feature oder nur eine Marketing-Idee bleibt, steht aktuell noch nicht fest. Netflix hat in der Vergangenheit bereits ähnliche Experimente gestartet, um die Navigation im riesigen Angebot zu verbessern. Kürzlich testete der Streaming-Dienst Kategorien wie „Hope They Don’t End Up on the Kiss Cam“ oder KI-gestützte Funktionen, die Inhalte nach Stimmungen filtern.

Doch eines zeigt sich: Mit innovativen Ansätzen wie dem „Astrology Hub“ will Netflix immer neue Wege finden, Zuschauer nicht nur zu unterhalten, sondern auch die Entscheidungsfindung so einfach wie möglich zu machen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.