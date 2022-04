Netflix: Die acht besten Filme des Streaming-Giganten

Auf dem Streamingportal Netflix stehen den Kunden mehr als 4.000 Filme und rund 1.900 Serien zur Verfügung. Eine riesige Auswahl, die einen schon mal überfordern kann.

Doch es gibt einige Titel, die besonders gefragt bei Netflix sind und große Unterhaltung versprechen. Manche von ihnen sind noch nicht einmal ein Jahr alt.

Die acht erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten

Auf der Netflix-Website werden wöchentlich die beliebtesten Inhalte getrackt. Die Rangliste der meistgesehenen Titel aller Zeiten führt die Filme auf, die in den ersten 28 Tagen nach ihrer Veröffentlichung die meisten Zuschauer hatten.

Anhand der in diesem Zeitraum gezählten Stunden ermittelt Netflix, welche Filme am meisten abgerufen und daher am erfolgreichsten sind.

„Red Notice“ (2021) – 364 Millionen Stunden

Kein Netflix-Film wurde kurz nach seiner Veröffentlichung so oft abgespielt wie „Red Notice“. Stolze 364 Millionen Stunden lang wurde die Actionkomödie in den ersten 28 Tagen abgespielt, die erst im November 2021 erschienen ist.

In den Hauptrollen des meistgesehenen Films auf Netflix sind Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot zu sehen, die sich ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel liefern.

„Red Notice“ ist die erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Foto: IMAGO / Prod.DB

Und die Geschichte scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Im Januar 2022 wurde bekannt, dass Regisseur und Drehbuchautor Rawson Marshall Thurber gleich zwei Fortsetzungen plane, deren Dreharbeiten ab Anfang 2023 beginnen sollen. Zudem wurde bestätigt, dass alle drei Hauptdarsteller in den Fortsetzungen dabei sein werden.

„Don't Look Up“ (2021) – 358,8 Millionen Stunden

Ein weiterer Film aus dem Jahr 2021, der sich auf Netflix wie ein Lauffeuer verbreitet hat, ist „Don't Look Up“. Fast 359 Millionen Stunden lang soll die Komödie nach ihrer Veröffentlichung im Dezember gelaufen sein.

Dieser Cast kann sich sehen lassen: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill und sogar Popstars wie Ariana Grande durchleben ein Weltuntergangsszenario der Extraklasse. Memes, Verschwörungstheorien und Wissenschaftler, die um Anerkennung ringen: Die Parallelen zwischen der Handlung in „Don't Look Up“ und der Corona-Pandemie sind geradezu erschreckend.

In „Don't Look Up“ versuchen Leonardo DiCaprio (2.v.l.) und Jennifer Lawrence (r.), die Welt vor dem Untergang zu warnen. Foto: IMAGO / Picturelux

Das scheint sogar die Jury des wichtigsten Filmpreises der Welt so zu sehen. Bei der Oscar-Verleihung 2022 war die Netflix-Produktion viermal nominiert – für die Kategorien „Bester Film“, „Bestes Originaldrehbuch“, „Bester Schnitt“ und „Beste Filmmusik“.

„Bird Box“ (2018) – 282 Millionen Stunden

Der Horror-Thriller „Bird Box“ war Anfang 2019 in aller Munde. Nach dem erfolgreichen Start – mit 282 Millionen abgespielter Stunden – etablierte sich im Netz die sogenannte „Bird Box Challenge“, in dem Menschen mit verbundenen Augen Alltagssituationen bewältigen.

Denn genau das muss auch Hauptdarstellerin Sandra Bullock tun, um nicht von den mysteriösen Wesen heimgesucht zu werden, die Menschen in den Wahnsinn und sogar Selbstmord treiben.

Sandra Bullock (m.) spielt in „Bird Box“ die schwangere Malorie, die sich und ihre Kinder vor den tödlichen Wesen schützen muss. Foto: IMAGO / Everett Collection

Der post-apokalyptische Film basiert auf dem gleichnamigen Debütroman von Josh Malerman, dem Sänger der Rockband „The High Strung“, aus dem Jahr 2014.

„Tyler Rake: Extraction“ (2020) – 231,3 Millionen Stunden

Ein Leckerbissen für alle Marvel-Fans: In „Tyler Rake: Extraction“ spielt „Thor“-Darsteller Chris Hemsworth die Hauptrolle, während er den Film zusammen mit den beiden „Avengers: Endgame“-Produzenten Anthony und Joe Russo produzierte. Das Drehbuch zum Actionfilm aus dem Frühjahr 2020 stammt zudem aus Russos Feder. Die Regie hat Sam Hargrave, der bei einigen Marvel-Produktionen für die Spezialeffekte verantwortlich war, übernommen.

Chris Hemsworth spielt den kriegsmüden Söldner Tyler Rake, der den entführten Sohn eines Verbrechers retten muss. Und das alles inmitten eines Kriegs zwischen berüchtigten Drogenbossen in Bangladesch.

In „Tyler Rake: Extraction“ muss Chris Hemsworth (l.) das Leben eines kleinen Jungen retten. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Der Film basiert auf der Comicvorlage „Ciudad“ aus dem Jahr 2014 und zählte in den ersten 28 Tagen über 231 Millionen Stunden Laufzeit auf Netflix.

„The Unforgivable“ (2021) – 214,7 Millionen Stunden

Auf den fünften Platz hat es das Filmdrama der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt geschafft. „The Unforgivable“ erzählt die Geschichte der verurteilten Mörderin Ruth (gespielt von Sandra Bullock), die nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und sich nun wieder resozialisieren muss. Ihr größter Wunsch, wieder Kontakt zu ihrer Schwester aufzunehmen, rückt jedoch in immer weitere Ferne.

Ein packendes Drama, das schon kurz nach seinem Release bereits 214,7 Millionen Stunden auf Netflix zählt.

In „The Unforgivable“ zeigt Sandra Bullock (m.) eine ganz neue Seite von sich. Foto: IMAGO / ZUMA Press

Hättest du es gewusst? Ursprünglich sollte Angelina Jolie die Hauptrolle in „The Unforgivable“ übernehmen.

„The Irishman“ (2019) – 214,6 Millionen Stunden

Dieser Film sorgte bei der Oscar-Verleihung 2020 für viel Aufsehen: „The Irishman“ war gleich zehnmal nominiert (darunter für „Bester Film“ und „Beste Regie“), doch ging am Ende des Abends komplett leer aus.

Bei Netflix wurde der Mafia-Krimi von Kult-Regisseur Martin Scorsese 214,6 Millionen Stunden lang innerhalb der ersten 28 Tage angesehen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Film eine stolze Länge von 209 Minuten (also mehr als drei Stunden) hat.

„The Irishman“ entführt die Netflix-Zuschauer in die Welt der Mafia. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Bei diesem Cast kann aber wohl kaum ein Cineast widerstehen: In den Hauptrollen sind die Filmlegenden Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci zu sehen, die alle drei nach der Veröffentlichung im November 2019 für einen Oscar nominiert wurden.

„The Adam Project“ (2022) – 209,5 Millionen Stunden

Der wohl jüngste Film in dieser Rangliste ist „The Adam Project“. Obwohl er erst im März 2022 erschienen ist, zählt der Streifen mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle bereits 209,5 Millionen Stunden Laufzeit bei Netflix.

In dem Science-Fiction-Abenteuer trifft der 12-jährige Adam auf die ältere Version seiner selbst. In der Zukunft sind Zeitreisen tatsächlich möglich und so begibt sich Adam auf eine spannende Reise zwischen zwei Welten.

In „The Adam Project“ begeben sich die Netflix-Zuschauer auf eine spannende Zeitreise. Foto: IMAGO / Picturelux

In den Nebenrollen ist das ehemalige „30 über Nacht“-Traumpaar Jennifer Garner und Mark Ruffalo zu sehen.

„The Kissing Booth 2“ (2020) – 209,3 Millionen Stunden

Natürlich darf in der Rangliste der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten auch eine Teenie-Romanze nicht fehlen. Mit 209,3 Millionen Stunden landet „The Kissing Booth 2“ aus dem Juli 2020 auf dem achten Platz.

In der Fortsetzung von „The Kissing Booth“ (2018) geht das Liebes-Drama zwischen Elle (gespielt von Joey King) und Noah (Jacob Elordi) weiter. Während er in Harvard studiert, lernt sie den attraktiven neuen Austauschschüler Marco kennen. Elle ist hin- und hergerissen und muss sich schließlich zwischen den beiden Jungs entscheiden.

In „The Kissing Booth 2“ erlebt Elle (l.) ein Auf und Ab der Gefühle. Schuld ist der neue Austauschschüler Marco (r.). Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Im August 2021 veröffentlichte Netflix den dritten Teil der RomCom-Reihe. Dieser wurde heimlich zeitgleich zum zweiten Film gedreht.