„Fall For Me“ erobert Netflix-Charts: Plötzlich spielten mir meine Augen einen Streich

Da habe ich wirklich nicht schlecht geguckt! Seit dem 21. August hat Netflix wieder mal einen ziemlich heißen Film am Start – und das auch noch aus Deutschland. Ja, kaum zu glauben, aber wahr, der Erotik-Thriller „Fall For Me“ ist eine deutsche Produktion.

Zugegeben: Am Anfang war ich seeeeehr skeptisch, immerhin sind deutsche Filme nicht dafür bekannt, dass sie das gewisse Etwas haben – gerade in diesem, sagen wir mal, ziemlich gewagten Genre. Doch ich wurde eines Besseren belehrt und musste bei manchen Szenen wirklich zweimal hinschauen …

Deutscher Netflix-Film in über 60 Ländern an der Chartspitze

In dem Streifen „Fall For Me“ geht es grob zusammen gefasst um die Wirtschaftsprüferin Lilli (gespielt von Svenja Jung), die ihre Schwester Valeria auf Mallorca besucht. Neben der überraschenden Verlobung ihrer Schwester wird Lilli selbst von ihren Gefühlen schnell überrumpelt – denn sie verguckt sich in den Barkeeper und Klub-Manager Tom (gespielt von Theo Trebs).

Doch nicht nur mit den Intrigen, die im Laufe des Films aufgedeckt werden, punktet der Netflix-Film. Auch mit seinen oftmals ziemlich expliziten Szenen sorgt er bei manchen sicher für Schnappatmung. Und das scheint nicht nur hierzulande gut anzukommen. Aktuell ist „Fall For Me“ in über 60 Ländern an der Chartspitze. Zurecht? Darüber kann man streiten! Was aber Fakt ist: Dieser Film hat es für eine deutsche Produktion echt in sich …

An Sex-Szenen mangelt es nicht!

Denn so prüde, wie manch einer sich jetzt vielleicht einen deutschen Erotik-Thriller vorstellt, ist dieser gar nicht. An Sex-Szenen mangelt es „Fall For Me“ jedenfalls nicht. Ob heiße Fingerspiele auf der Dachterrasse, hemmungslosen Oralverkehr in der Küche oder einer ziemlich expliziten Strandszene – der Netflix-Film hat definitiv Erotik in diesem Thriller.

Bei manchen Szenen musste ich tatsächlich auch zweimal hinschauen, da die Kameraführung teilweise so gewagt war, dass man auch das eine oder andere vermuten konnte. Zwar war nie das beste Stück des Hauptdarstellers Theo Trebs zu sehen, dennoch spielten die Macher des Streifens ganz klar mit der Fantasie des Zuschauers – so sehr, dass selbst mir bei manchen Szenen meine Augen einen Streich spielten …