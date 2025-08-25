Nach tragischem Todesfall am Set – „Emily in Paris” geht weiter

Nur zwei Tage nach einem schweren Schock am Set geht es für Lily Collins und ihre Kollegen schon wieder weiter. Bei den Dreharbeiten von „Emily in Paris“ war am Donnerstag (21. August) ein Crewmitglied plötzlich verstorben – ein tragisches Ereignis, das die gesamte Produktion überschattete. Dennoch kehrte das Team nun zurück nach Venedig, um die Arbeit an der neuen Staffel fortzusetzen.

Hauptdarstellerin Lily Collins wurde dort bereits wieder gesichtet – lachend und in Begleitung ihrer Co-Stars. Die Dreharbeiten gehen damit trotz des schweren Verlusts weiter, während die Fans gespannt auf die nächste Staffel der Netflix-Serie warten.

Traurige Nachricht vom Netflix-Set

„Wir sind zutiefst betrübt, den plötzlichen Tod eines Mitglieds der ‚Emily in Paris’-Produktionsfamilie zu bestätigen”, erklärten die Paramount Television Studios gegenüber „People“. Das berichtet auch RTL. „Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen in dieser unglaublich schwierigen Zeit.“ Zuvor war die Produktion nach dem Schicksalsschlag zunächst unterbrochen worden.

+++ Bei Netflix-Dreharbeiten: Todesfall am Set der Erfolgsserie „Emily in Paris“! +++

Das US-Portal „People“ veröffentlichte erste Bilder, die Lily Collins (36) in einer Gondel zeigen – typisch Venedig. Auch Szenen mit Ashley Park (34) und Eugenio Franceschini (33) wurden festgehalten. Die neue, fünfte Staffel ist für den 18. Dezember auf Netflix angekündigt.

Details zum tragischen Vorfall am Set von „Emily in Paris“

Laut italienischen Medienberichten handelte es sich bei dem Verstorbenen um den dritten Regieassistenten der Serie. Er sei am Donnerstag während der Vorbereitungen für die letzte Szene des Tages im Hotel Danieli zusammengebrochen. Trotz sofortiger Hilfe durch das medizinische Personal am Set konnte er nicht mehr gerettet werden.

Gegen 19 Uhr wurde er für tot erklärt, meldete unter anderem „La Repubblica“. Der Mann galt als erfahrener Regisseur und Schriftsteller aus Venedig, der in Rom, London und New York gearbeitet hatte.

So schwer der Schicksalsschlag wiegt – für das Team von „Emily in Paris“ heißt es nun, die Arbeit in Erinnerung an ihren verstorbenen Kollegen fortzuführen. Die Fans blicken unterdessen mit gemischten Gefühlen auf die kommende Staffel: Mit Vorfreude auf Emily Coopers Abenteuer, aber auch mit dem Wissen, dass die Produktion unter einem traurigen Stern stand.