Netflix: Böse Überraschung für Kunden – DIESE beliebte Funktion fällt plötzlich weg

Droht Netflix nun die nächste Kündigungswelle? Der Streamingdienst strukturiert sich um. Mit einem werbefinanzierten Abo wolle man den Kunden entgegenkommen.

Weniger Geld für Netflix zahlen und dafür hin und wieder ein paar Werbeclips sehen? Das klingt für viele Serienjunkies nach einem lukrativen Deal, doch Obacht!

Keine Downloads mehr? Netflix macht Kunden Strich durch die Rechnung

Selbstverständlich schenkt der Milliarden-Konzern seinen Kunden nichts einfach so. Das für Anfang 2023 angekündigte Modell, das als günstigstes Netflix-Abo gilt, hat auch seine Schattenseiten.

Entwickler haben sich den Code des werbefinanzierten Abos einmal genau angesehen und sind dabei auf eine Unstimmigkeit gestoßen, die einige Kunden verärgern dürfte.

Netflix verbietet Kunden, die nicht mehr Geld zahlen wollen, den Zugang zu einer beliebten Funktion seiner App. Foto: IMAGO / NurPhoto

Ein Code in der iPhone-App des Streamingdienstes besagt demnach, dass die Download-Funktion „für alle Tarife außer Netflix mit Werbung verfügbar“ sind, wie „Bloomberg“ berichtet. Das bedeutet: Wer sich für das werbefinanzierte Modell entscheidet, um Geld zu sparen, kann zukünftig keine Serien und Filme mehr downloaden, um sie später ohne laufende Internetverbindung anzusehen.

Das ist Netflix:

Das Unternehmen wurde bereits 1997 gegründet – zunächst war es nur eine Online-Videothek, die Filme und DVDs versendete

Inzwischen zählt der Streamingdienst weltweit über 220 Millionen Abonnenten

Die Kosten für ein Abo liegen zwischen 7,99 Euro (Basis-Abo) und 17,99 Euro (Premium) pro Monat

Reaktion von Netflix macht Hoffnung: „Es wurden noch keine Entscheidungen getroffen“

Außerdem wird es den Entwicklern zufolge Kunden, die das günstige Abo wählen, nicht möglich sein, Werbung zu überspringen. Ob man da noch Lust auf den Service hat?

Schließlich wird auch das werbefinanzierte Modell nicht umsonst sein. Gut möglich also, dass Anfang 2023 einige Nutzer ihr Abo bei Netflix kündigen und sich nach einer Alternative umsehen werden.

In der Netflix-App konnte man bis zuletzt nahezu jeden Filme und jede Serie downloaden, um sie später offline abzuspielen. Foto: IMAGO / Hans Lucas

Doch keine Panik: Noch haben sich die Verantwortlichen bei Netflix nicht entschieden. „Wir befinden uns noch in der Anfangsphase der Entscheidung, wie wir eine preisgünstigere, werbegestützte Option einführen können, und es wurden noch keine Entscheidungen getroffen“, versichert ein Vertreter des Unternehmens gegenüber „Bloomberg“.

