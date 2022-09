Netflix: Scharfe Kritik an der Serie „Dahmer“! Jetzt meldet sich ein Angehöriger – „Meine Familie ist wütend!“

Es ist aktuell die am häufigsten gestreamte Netflix-Serie in Deutschland. Zumindest ist sie in den Top zehn auf Platz eins. Die Serie „Dahmer“ begeistert viele Zuschauer von den Bildschirmen.

„Dahmer“ ist eine sogenannte True-Crime-Serie. Das sind Serien, die wahre kriminelle Begebenheiten behandeln und nachstellen. So macht es Netflix auch bei dieser Serie. Sie erzählt die Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer, der in den Jahren 1978 bis 1991 insgesamt 17 Männer in Amerika tötete.

Netflix verfilmt Gräueltaten des Serienmörders Jeffrey Dahmer

Rund 13 Jahre blieb der mittlerweile verstorbene Jeffrey Dahmer von der Polizei unentdeckt. Erst im Juli 1991 wurde er verhaftet. Dabei ermordete der Serienkiller seine Opfer nicht nur, sondern praktizierte in einigen Fällen auch Kannibalismus und Leichenschändung. Die Zuschauer finden die Serie aufgrund der Spannung und Intensität überwiegend gut. Generell sind True-Crime-Themen aktuell bei Nutzern von Streaming-Angeboten sehr beliebt. Des einen Freud, des anderen Leid. Denn was viele vergessen: Echte Kriminalfälle bedeuten auch echte Opfer.

Das ist Netflix:

Das Unternehmen wurde bereits 1997 gegründet – zunächst war es nur eine Online-Videothek, die Filme und DVDs versendete

Inzwischen zählt der Streamingdienst weltweit über 220 Millionen Abonnenten

Die Kosten für ein Abo liegen zwischen 7,99 Euro (Basis-Abo) und 17,99 Euro (Premium) pro Monat

Zu den erfolgreichsten Produktionen gehören Serien wie „Squid Game“, „Stranger Things“, „The Crown“ oder „Bridgerton“

Netflix: Jetzt meldet sich Angehöriger eines Opfers zu Wort

In der Serie gibt es auch zahlreiche Szenen aus dem Gerichtssaal. So auch als die 19-jährige Rita Isbell bei ihrer Aussage verbal auf Jeffrey Dahmer losgeht. Sie ist die Schwester des Opfers Errol Lindsey. Nun meldet sich der Cousin von Rita Isbell via Twitter zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Netflix-Produktion.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Der Cousin der oben abgebildeten Rita Isbell setzt sich auf Twitter zur Wehr.

Dort schreibt er: „Ich sage niemandem, was er sich ansehen soll, ich weiß, dass wahre Verbrechensmedien riesig sind, aber wenn Sie wirklich neugierig auf die Opfer sind, meine Familie (die Isbells) ist sauer auf diese Show. Es wird immer wieder retraumatisiert, und wofür? Wie viele Filme/Shows/Dokumentationen brauchen wir?“

Wie es scheint, wurde die Familie von Eric und Rita von Netflix selbst nie nach deren Einverständnis für dessen Vorkommen in der Serie gefragt. Zumindest behauptet er das via Twitter: „Sie benachrichtigen die Familien nicht. Es ist alles öffentlich dokumentiert, sodass sie niemanden benachrichtigen (oder bezahlen!) müssen. Meine Familie wurde von der Serie informiert, als alle anderen es auch wurden.“

Mehr News zu Netflix:

Netflix gibt Startdatum für „You“ Staffel 4 bekannt – doch es gibt einen Haken

Netflix: Dramatischer Einblick in neue „The Crown“-Staffel – Sendedatum steht fest!

Netflix lässt „Bridgerton“-Bombe platzen – darauf haben Fans lange gewartet

Eine detaillierte Beschreibung zu der Serie findest du hier.