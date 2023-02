Netflix: Schock für „Bridgerton“-Fans! SIE steigt aus – „Streiche diese Serie von meiner Liste“

Lange soll es nicht mehr dauern, bis Netflix endlich die dritte Staffel von „Bridgerton“ veröffentlicht. Die historische Liebesgeschichte, die sich über mehrere Generationen erstreckt, basiert auf den Büchern der Autorin Julia Quinn. Laut der Romanvorlage spielt eine der Hauptfiguren auch im nächsten Buch eine Rolle, doch in der TV-Adaption ist sie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt.

Der Ausstieg einer weiteren Schauspielerin erschüttert die „Bridgerton“-Fangemeinde. Einige von ihnen überlegen nun sogar, die Serie komplett abzubrechen – und das noch vor dem Start von Staffel 3. Hat sich Netflix damit etwa sein eigenes Grab geschaufelt?

Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor steigt bei Netflix-Hit „Bridgerton“ aus

Immerhin gehört „Bridgerton“ zu einer der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Insbesondere der Start der ersten Staffel hat weltweit für Furore gesorgt. Die Liebesgeschichte zwischen Daphne und dem Duke of Hastings gilt wohl noch immer als eine der aufregendsten TV-Romanzen. Doch schon in Staffel 2 nimmt ihr Liebesglück ein jähes Ende.

Laut der Handlung sind Daphne und Simon zwar noch immer glücklich verheiratet, doch Schauspieler Regé-Jean Page hat die Netflix-Produktion bereits nach der ersten Staffel verlassen. Nun folgt ihm seine Schauspielkollegin Phoebe Dynevor, die seit Ende 2020 die Rolle der „Daphne Bridgerton“ verkörpert hat. Gegenüber „Screen Rant“ verrät die 27-Jährige, dass sie „leider nicht in Staffel 3“ zu sehen sein wird. „Möglicherweise in der Zukunft“, fügt sie hinzu.

Phoebe Dynevor lässt ihre Rolle als „Daphne“ hinter sich. Foto: Liam Daniel/Netflix

Netflix-Zuschauer kehren „Bridgerton“ den Rücken: „Wie deprimierend“

Es ist ein Schock für die Fans der Netflix-Produktion. Schließlich hat mit der Geschichte von Daphne und dem Duke of Hastings alles begonnen. Und selbst in Staffel 2 hat man immer wieder Bezug auf diese Liebesgeschichte genommen. Ein „Bridgerton“ ohne Daphne kommt für so manchen Fan nicht in Frage. „Ich habe in der Mitte der zweiten Staffel aufgehört zu schauen, weil sie keine große Rolle gespielt hat“, gibt einer von ihnen bei Instagram zu. Ein anderer kommentiert: „Ich habe noch nicht einmal Staffel 2 gesehen. Ich habe abgeschaltet, nachdem der Duke gegangen ist.“

Zahlreiche weitere Nutzer zeigen sich enttäuscht von Phoebes Serien-Aus. „Was für eine Schande, erst ihr Ehemann, und jetzt fehlt sie auch noch. Wie deprimierend, werde es wahrscheinlich nicht schauen“, schreibt eine Frau. Eine andere bedauert: „Ich denke, ich werde diese Serie jetzt von meiner Liste streichen.“

Ein großer Teil der Fans scheint jedoch wenig überrascht von Phoebe Dynevors Ausstieg zu sein. „In der Buchreihe findet ihre Figur kaum im dritten Buch statt“, erklärt einer von ihnen. Jedes „Bridgerton“-Buch fokussiert sich auf die Geschichte eines Charakters. Da Daphnes Geschichte bereits im ersten Buch erzählt worden ist, sei es nur richtig, dass sie nun in den Hintergrund rückt.