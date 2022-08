Netflix: „Better Call Saul“ endet mit Hiobsbotschaft für Fans – „Wir haben es übertrieben“

Es ist eine Welt für sich: Die Serie „Breaking Bad“ und dessen Ableger „Better Call Saul“ begeistern Millionen von Netflix-User weltweit.

Nachdem der Serien-Hit „Breaking Bad“ nach 62 Folgen im Jahr 2013 zu Ende ging, konnten die Drehbuchautoren nicht anders, als weiterzumachen. So entstand 2015 die Serie „Better Call Saul“, die bei Netflix gestreamt werden kann. Langsam, aber sicher endet aber auch diese nach sechs Staffeln. Die Macher kommen zu einem eindeutigen Fazit.

Netflix: „Better Call Saul“-Macher werden deutlich – „Haben es übertrieben“

Die beiden Drehbuchautoren von „Better Call Saul“ und auch „Breaking Bad“ Vince Gilligan und Peter Gould sprechen jetzt von einem endgültigen Ende. „Ich habe das Gefühl, dass wir es übertrieben haben, indem wir ein Spin-off zu 'Breaking Bad' gemacht haben“, sagt Gilligan jetzt. Trotzdem feierte die Serie große Erfolge. Das wissen die Autoren natürlich auch: „Ich könnte mit den Ergebnissen nicht zufriedener sein“.

Die Drehbuchautoren haben trotz alledem das Gefühl, dass es sich ihr Universum dem Ende neigt: „Aber ich glaube, ich fange an zu spüren, dass du wissen musst, wann du die Party verlassen musst, du willst nicht der Typ mit einem Lampenschirm auf dem Kopf sein“.

Netflix: Endgültiges Aus des „Breaking Bad Universums“

Nach insgesamt 125 Folgen ist dann auch mal Schluss. So zumindest Drehbuchautor Gilligan: „Ich habe im Moment keine Pläne, noch etwas in diesem Universum zu tun. Ich weiß, dass ich am Ende von Breaking Bad wahrscheinlich die gleiche Antwort gegeben habe. Ich muss mir beweisen, dass ich etwas anderes in mir habe. Ich bin kein One-Trick-Pony, das hoffe ich“.

Ob sich die Macher doch noch mal an einer neuen Idee versuchen, bleibt abzuwarten. Große Hoffnungen machen sie den Fans mit solchen Aussagen jedoch nicht.

