Die besten Serien auf Netflix: HIER solltest du einschalten

Du denkst, du hast auf Netflix schon alle guten Serien gesehen? Damit liegst du garantiert falsch! Bei der riesigen Serien-Auswahl des Streaminganbieters fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Du hast die Wahl zwischen hunderten Serien – und es werden monatlich mehr! Doch welche Netflix-Serien lohnen sich wirklich? Wir haben für dich die besten Serien auf Netflix zusammengestellt.

Bist du eher der Binge-Watcher oder Miniserien-Typ? Egal, ob du so viele Staffeln wie möglich oder nur eine Staffel sehen willst – Netflix hat für jeden eine unzählige Auswahl an Serien-Titeln. Inzwischen kann sich die Anzahl an Netflix-Eigenproduktionen sehen lassen. Auch mit eingekauften Serien können die Eigenproduktionen problemlos mithalten. Welche sind also die besten Serien auf Netflix?

Top 10 beste Netflix-Serien:

Hast du es schon einmal erlebt? Gerade schaust du deine aktuelle Lieblingsserie auf Netflix und plötzlich heißt es „Letzte Chance“? Eingekaufte Serien können nämlich schonmal aus der Mediathek des Straminganbieters fliegen. Die Top Ten besten Netflix-Serien sind in unserem Ranking deswegen nur Netflix-Originals – denn diese kannst du jederzeit schauen. Einige der besten Netflix-Serien räumen auch bei Preisverleihungen immer wieder ab. Bei den besten Serien auf Netflix lassen wir außerdem die Wertung von Rotten Tomatoes mit einfließen.

Platz 10: Black Mirror (2011-, 6 Staffeln)

Die Netflix-Serie „Black Mirror“ zeigt in jeder Folge eine neue, düstere Vision der Zukunft. Welche Auswirkungen Künstliche Intelligenz, Gentechnik oder Roboter auf unser Leben haben können, wird immer wieder hinterfragt – die Antwort fällt selten gut aus. Seit Staffel fünf ist „Black Mirror“ eine Netflix-Eigenproduktion.

Platz 9: The Crown (2016-2023, 6 Staffeln)

Die Dramaserie „The Crown“ erzählt die Geschichte des britischen Königshauses – angefangen mit der Krönung von Queen Elizabeth II bis hin zum tragischen Tod von Prinzessin Diana. In den Hauptrollen sind Starbestzungen wie Olivia Colman oder James Bond-Darsteller Timothy Dalton zu sehen. „The Crown“ ist Netflix‘ teuerste und meist-ausgezeichnete Eigenproduktion.

Platz 8: Peaky Blinders (2013-2022, 6 Staffeln)

Die kriminelle Bande „Peaky Blinders“ erobert in der Zwischenkriegszeit in Birmingham die Straßen. Während Anführer Tommy mit seinen Kriegsnachwirkungen zu kämpfen hat, will er die Bande von den illegalen Machenschaften befreien. Auf Rotten Tomatoes erhielt „Peaky Blinders“ eine Wertung von 93 Prozent.

Platz 7: Squid Game (2021-, 1 Staffel)

In einem mörderischen Wettbewerb kämpfen 456 Teilnehmer um ein hohes Preisgeld. In sechs Durchgängen umgewandelten koreanischen Kinderspielen muss sich Gi-hun beweisen. Wird er das Spiel überleben?

Platz 6: Haus des Geldes (2017-, 5 Staffeln)

In Spanien schließt sich eine verbrecherische Gruppe zusammen, um den größten Raubüberfall der Geschichte zu planen. Um ihre Identität zu schützen, benennen sich die Verbrecher nach Großstädten. Um die Polizei hinters Licht zu führen, geht ihr Anführer auf Tuchfühlung mit dem Detective. Ob das gut geht?

Platz 5: Stranger Things (2016-, 4 Staffeln)

Im Jahr 1983 verschwindet ein Junge in einer Kleinstadt spurlos. Die Freundesgruppe macht sich auf die Suche nach ihm und findet im Wald ein Mädchen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Mit ihrer Hilfe wollen sie ihren Freund retten – doch eine andere Dimension steht ihnen im Weg. Neben zahlreichen Nominierungen bei Preisverleihungen erhielt „Stranger Things“ bei Rotten Tomatoes eine Wertung von 92 Prozent.

Platz 4: Dark (2017-2020, 3 Staffeln)

Mit „Dark“ startete Netflix die erste deutsche Serien-Eigenproduktion. Durch das Verschwinden von zwei Kindern werden düstere Verbindungen zwischen vier Familien offenbart. Über Zeitreisen und Verschwörungen wird ihre Verbindung aufgeklärt. Die Wertung von 95 Prozent auf Rotten Tomatoes macht „Dark“ zu einer der besten Netflix-Serien.

Platz 3: Das Damengambit (2020, 1 Staffel)

Die Miniserie „Das Damengambit“ zeigt den Aufstieg einer jungen Spielerin im Schach. Als Weise erlernt sie den Sport und will sich bis zur Weltmeisterschaft in einer Männer-Welt durchschlagen. Ihre Drogen- und Alkoholsucht muss sie besiegen, um den Titel zu erlangen. Nicht ohne Grund hat die Netflix-Serie eine Rotten Tomatoes Wertung von 96 Prozent.

Platz 2: Lupin (2021-, 3 Staffeln)

Dem Vorbild seines Romanhelden „Lupin“ wird Assane Diop in Paris zum Dieb. Um seinen verstorbenen Vater zu rächen, will er der kriminellen Familie Pellegrini ein wertvolles Collier stehlen und die Wahrheit ans Licht bringen. Seine Tricks sind genauso krass wie die 98 Prozent Wertung von Rotten Tomatoes.

Platz 1: Better Call Saul (2015-2022, 6 Staffeln)

Wie ist Saul Goodman zum Anwalt von Walter White geworden? Genau diese Geschichte erzählt „Better Call Saul“, wobei die persönliche Entwicklung im Vordergrund steht. Das Prequel von „Breaking Bad“ toppt auf Rotten Tomatoes mit einer Wertung von 98 Prozent sogar den Score des Originals und hat sich den Titel als beste Netflix-Serie verdient.

Die besten Krimi- und Thriller-Serien auf Netflix:

Krimi- und Thriller-Serien sind auf Netflix am beliebtesten – und zwar nicht ohne Grund. Netflix hat die besten Serien, wenn es um Mordfälle, Stalking und Drogenkartelle geht – die Prozentzahlen von Rotten Tomatoes sprechen für sich. Bei welcher Eigenproduktion du anfangen willst, bleibt dir überlassen.

„You – Du wirst mich lieben“ (92%, 2018-2024, 5 Staffeln) – Ein Psychopath ist auf der Suche nach der großen Liebe, doch das erfordert Opfer.

(92%, 2018-2024, 5 Staffeln) – Ein Psychopath ist auf der Suche nach der großen Liebe, doch das erfordert Opfer. „Ozark“ (82%, 2017-2022, 4 Staffeln) – Im ländlichen Ozark versucht ein krimineller Finanzberater Geld für eine Gruppe an Drogenbossen zu waschen.

(82%, 2017-2022, 4 Staffeln) – Im ländlichen Ozark versucht ein krimineller Finanzberater Geld für eine Gruppe an Drogenbossen zu waschen. „Mindhunter“ (97%, 2017-2019, 2 Staffeln) – Zwei FBI-Agenten erforschen die Psyche inhaftierter Serienmörder.

(97%, 2017-2019, 2 Staffeln) – Zwei FBI-Agenten erforschen die Psyche inhaftierter Serienmörder. „Narcos“ (89%, 2015-2017, 3 Staffeln) – Drogenboss Pablo Escobar baut sich sein Imperium auf.

(89%, 2015-2017, 3 Staffeln) – Drogenboss Pablo Escobar baut sich sein Imperium auf. „Der Fall Asunta“ (100%, 2024, 1 Staffel) – Der Fall des tückischen Mords an einem Mädchen wird aufgeklärt.

Weitere Serien-Empfehlungen:

„Ripley“ (2024, 1 Staffel)

„Griselda“ (2024, 1 Staffel)

„Bodkin“ (2024-, 1 Staffel, Staffel 2 nicht bestätigt)

„The Night Agent“ (2023-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt)

„Kleo“ (2022-, 2 Staffeln, Staffel 3 nicht bestätigt)

„Sherlock“ (2010-, 4 Staffeln, Staffel 5 nicht bestätigt)

„Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ (2022, 1 Staffel)

„The Blacklist“ (2013-2023, 10 Staffeln)

„How to Get Away With Murder“ (2014-2020, 6 Staffeln)

„Suits“ (2011-2019, 9 Staffeln)

„Breaking Bad“ (2008-2013, 5 Staffeln)

Diese Netflix-Dramaserien darfst du dir nicht entgehen lassen:

Mit den besten Dramaserien lässt Netflix dein Herz höher schlagen. Foto: IMAGO/Cinema Publishers Collection

Ob vor Glücksgefühlen, Spannung oder Tränenrausch – die besten Dramaserien von Netflix lassen dein Herz garantiert höher schlagen. Wenn es um Drama geht, weiß Netflix, wo es langgeht. Mit den Eigenproduktionen macht der Streamingdienst den großen Sendern Konkurrenz. Die Wertung von Rotten Tomatoes geben wir dir direkt mit.

„Bridgerton“ (83%, 2020-, 3 Staffeln, Staffel 4 bestätigt) – Im London des Jahres 1813 werben die Töchter der Bridgerton-Familie um einen Ehemann.

(83%, 2020-, 3 Staffeln, Staffel 4 bestätigt) – Im London des Jahres 1813 werben die Töchter der Bridgerton-Familie um einen Ehemann. „Rentierbaby“ (98%, 2024, 1 Staffel) – Ein angehender Comedian wird von einer Kundin verfolgt und von einem Autor missbraucht.

(98%, 2024, 1 Staffel) – Ein angehender Comedian wird von einer Kundin verfolgt und von einem Autor missbraucht. „Outlander“ (91%, 2014-2025, 8 Staffeln) – Nach einer Zeitreise um 200 Jahre in die Vergangenheit findet eine Frau eine neue Liebe in Schottland.

(91%, 2014-2025, 8 Staffeln) – Nach einer Zeitreise um 200 Jahre in die Vergangenheit findet eine Frau eine neue Liebe in Schottland. „Heartstopper“ (98%, 2022-, 3 Staffeln) – Zwei Highschool-Jungs stellen fest, dass zwischen ihnen mehr als Freundschaft ist. >> Staffel 3 ab 3. Oktober auf Netflix <<

(98%, 2022-, 3 Staffeln) – Zwei Highschool-Jungs stellen fest, dass zwischen ihnen mehr als Freundschaft ist. >> Staffel 3 ab 3. Oktober auf Netflix << „Maid“ (94%, 2021, 1 Staffel) – Eine alleinerziehende Mutter kämpft gegen ihren gewalttätigen Mann um das Sorgerecht ihrer Tochter.

Weitere Serien-Empfehlungen:

„Queen Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte“ (2023, 1 Staffel)

„Ginny & Georgia“ (2021-, 2 Staffeln, Staffel 3 bestätigt)

„Die Telefonistinnen“ (2017-2020, 5 Staffeln)

„Spinning Out“ (2020, 1 Staffel)

„Prison Break“ (2005-2017, 5 Staffeln)

„Gossip Girl“ (2007-2012, 6 Staffeln)

Netflix‘ beste Komödien-Serien:

Für gute Lacher sorgen die Komödien-Serien auf Netflix. Foto: imago images/Everett Collection

Aufregung ist nicht so dein Ding? Kein Problem! Mit den besten Komödien-Serien von Netflix kannst du dich auf der Couch einfach gehen lassen – Lacher garantiert. Wie die Serien bei Rotten Tomatoes abschneiden, verraten wir dir auch.

„Orange Is the New Black“ (90%, 2013-2023, 7 Staffeln) – Im Frauenknast geht es hart und lustig zu.

(90%, 2013-2023, 7 Staffeln) – Im Frauenknast geht es hart und lustig zu. „Sex Education“ (94%, 2019-2023, 4 Staffeln) – Der Sohn einer Sextherapeutin startet einen Beratungsservice in seiner Schule.

(94%, 2019-2023, 4 Staffeln) – Der Sohn einer Sextherapeutin startet einen Beratungsservice in seiner Schule. „Russian Doll/Matrjoschka“ (97%, 2019-, 2 Staffeln, Staffel 3 nicht bestätigt) – Eine Frau versucht aus einer Zeitschleife auszubrechen.

(97%, 2019-, 2 Staffeln, Staffel 3 nicht bestätigt) – Eine Frau versucht aus einer Zeitschleife auszubrechen. „Atypical“ (90%, 2017-2021, 4 Staffeln) – Mit der Hilfe seiner Therapeutin versucht der Autismus-erkrankte Sam sich ein selbständiges Leben aufzubauen.

(90%, 2017-2021, 4 Staffeln) – Mit der Hilfe seiner Therapeutin versucht der Autismus-erkrankte Sam sich ein selbständiges Leben aufzubauen. „Kaos“ (77%, 2024-, 1 Staffel) – Drei Sterbliche müssen es mit den olympischen Göttern aufnehmen, um ein Unheil abzuwenden.

Weitere Serien-Empfehlungen:

„The Gentlemen“ (2024-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt)

„Emily in Paris“ (2020-, 4 Staffeln)

„Brooklyn Nine-Nine“ (2013-2021, 8 Staffeln)

„Friends“ (1994-2004, 10 Staffeln)

Das sind die besten Netflix-Serien aus Sci-Fi und Action:

Im Bereich der Sci-Fi und Action-Serien hat Netflix starke Eigenproduktionen für dich im Angebot. Foto: imago images/Everett Collection

Wer sich in eine andere Welt flüchten will, findet bei Netflix genau, wonach er sucht. Die Eigenproduktionen von Netflix nehmen dich von der düsteren Weltrettungsmission bis zu den utopischsten Plätzen. Und eins ist garantiert dabei: jede Menge Action! Auch bei Rotten Tomatoes überzeugen die besten Serien.

„The Umbrella Academy“ (86%, 2019-2024, 4 Staffeln) – Sechs Geschwister mit übernatürlichen Fähigkeiten müssen die Welt vor der Apocalypse bewahren.

(86%, 2019-2024, 4 Staffeln) – Sechs Geschwister mit übernatürlichen Fähigkeiten müssen die Welt vor der Apocalypse bewahren. „Alice in Borderland“ (85%, 2020-, 2 Staffeln, Staffel 3 bestätigt) – In einer Parallelwelt müssen Gamer in sadistischen Spielen antreten, um zu überleben.

(85%, 2020-, 2 Staffeln, Staffel 3 bestätigt) – In einer Parallelwelt müssen Gamer in sadistischen Spielen antreten, um zu überleben. „3%“ (85%, 2016-2020, 4 Staffeln) – In der Zukunft können sich 3% der Jugendlichen durch einen Auswahltest aus den Slums auf eine Luxusinsel kämpfen.

(85%, 2016-2020, 4 Staffeln) – In der Zukunft können sich 3% der Jugendlichen durch einen Auswahltest aus den Slums auf eine Luxusinsel kämpfen. „Maniac“ (84%, 2018, 1 Staffel) – Annie (Hauptdarsteller Emma Stone) und Owen nehmen an einer pharmazeutischen Studie teil.

(84%, 2018, 1 Staffel) – Annie (Hauptdarsteller Emma Stone) und Owen nehmen an einer pharmazeutischen Studie teil. „Supacell“ (100%, 2024-, 1 Staffel) – In London entwickelt eine Gruppe schwarzer Menschen Superkräfte.

Weitere Serien-Empfehlungen:

„3 Body Problem“ (2024-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt)

„Avatar – Der Herr der Elemente“ (2024-, 1 Staffel, Staffel 2 und 3 bestätigt)

„One Piece“ (2023-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt)

„Snowpiercer“ (2020-2024, 4 Staffeln)

„Lost in Space“ (2018-2021, 3 Staffeln)

„Altered Carbon“ (2018-2020, 2 Staffeln)

„The OA“ (2016-2019, 2 Staffeln)

„The Walking Dead“ (2010-2022, 11 Staffeln)

Die besten Netflix-Serien aus der Kategorie Horror, Mystery und Fantasy:

Du willst dich gruseln? Dann solltest du dir eine dieser besten Netflix-Serien ansehen. Foto: imago images/Cinema Publishers Collection

Wer kein Blut sehen will, sollte lieber nicht bei den besten Netflix-Horror-Serien einschalten. Auch bei den Mystery- und Fantasy-Eigenproduktionen kommst du selten um den Schrecken rum. Du bekommst das perfekte Grusel-Angebot, auch wenn Rotten Tomatoes bei einigen Netflix-Serien etwas anderes sagt.

„Spuk in Hill House“ (93%, 2018, 1 Staffel) – Nach dem Umzug in ein altes Haus wird eine Familie mit unheimlichen Veränderungen konfrontiert.

(93%, 2018, 1 Staffel) – Nach dem Umzug in ein altes Haus wird eine Familie mit unheimlichen Veränderungen konfrontiert. „Sweet Tooth“ (91%, 2021-2024, 3 Staffeln) – Parallel zum Ausbruch einer Seuche werden Mensch-Tier-Hybride geboren, die immun sind und deswegen gejagt werden – der Junge Gus ist einer von ihnen.

(91%, 2021-2024, 3 Staffeln) – Parallel zum Ausbruch einer Seuche werden Mensch-Tier-Hybride geboren, die immun sind und deswegen gejagt werden – der Junge Gus ist einer von ihnen. „Wednesday“ (73%, 2022-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Wednesday (Hauptdarsteller Jenna Ortega) untersucht eine Reihe von Morden und wird dabei selbst zum Ziel.

(73%, 2022-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt) – Wednesday (Hauptdarsteller Jenna Ortega) untersucht eine Reihe von Morden und wird dabei selbst zum Ziel. „Vikings: Valhalla“ (96%, 2022-2024, 3 Staffeln) – Eine Gruppe Vikinger schlägt sich ihren blutigen Weg durch Europa.

(96%, 2022-2024, 3 Staffeln) – Eine Gruppe Vikinger schlägt sich ihren blutigen Weg durch Europa. „Ratched“ (62%, 2020, 1 Staffel) – Im Jahr 1947 nimmt Mildred Ratched (Hauptdarsteller Sarah Paulson) die Arbeit in einer psychiatrischen Klinik auf.

Weitere Serien-Empfehlungen:

„Midnight Mass“ (2021, 1 Staffel)

„The Witcher“ (2019-, 3 Staffeln, Staffel 4 bestätigt)

„Sandman“ (2022-, 1 Staffel, Staffel 2 bestätigt)

„Locke & Key“ (2020-2022, 3 Staffeln)

„Spuk in Bly Manor“ (2020, 1 Staffel)

„The Alienist“ (2018-2020, 2 Staffeln)

„The Vampire Diaries“ (2009-2017, 8 Staffeln)

