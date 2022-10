Netflix kündigt große Änderung für geteilte Accounts an – DAS steht Kunden bevor

Das Teilen eines Netflix-Accounts ist für viele Nutzer gang und gäbe. Schließlich kann man sich so ganz einfach die Kosten für ein Abo des Streamingdienstes aufteilen oder den Service sogar gratis nutzen. Je nachdem, wie spendabel der Hauptkontoinhaber ist.

Netflix entgeht damit jedoch eine beachtliche Summe Geld. Wenn jeder Nutzer des Anbieters ein kostenpflichtiges Abo abschließen würde, könnte das Unternehmen ein zusätzliches Vermögen verdienen. Also versucht man nun, die Kunden subtil dazu zu drängen, ein eigenes Konto anzulegen.

Netflix führt neue Funktion ein – es betrifft geteilte Accounts

Die Verantwortlichen des Streaminganbieters wollen nun eine Profilübertragungsfunktion einführen, die es Nutzern mit bestehenden Konten (die mit einem Hauptkonto verbunden sind) leicht macht, ihre Daten auf eine separate, kostenpflichtige Mitgliedschaft zu übertragen.

„Mit der Profilübertragung, die heute eingeführt wird, kann jeder Nutzer eines bestehenden Kontos sein Profil auf ein brandneues Konto übertragen, wobei alle personalisierten Empfehlungen, der Verlauf, ‚Meine Liste‘, gespeicherte Spiele und andere Einstellungen erhalten bleiben“, berichtet „Variety“.

Wie viele Kunden von diesem Feature Gebrauch nehmen werden, ist wohl fraglich. Schließlich gibt es für viele Menschen keinen triftigen Grund, ihren geteilten Account aufzugeben und fortan selbst für ihr eigenes Abo zu zahlen. Dennoch behauptet Netflix, dass die Funktion „sehr gefragt“ sei.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, dass die Profilübertragung eine Funktion sei, die insbesondere bei großen Veränderungen im Leben nützlich sein kann: „Menschen ziehen um. Familien wachsen. Beziehungen enden. Aber während dieser Veränderungen im Leben sollte Ihr Netflix-Erlebnis das Gleiche bleiben.“

Netflix erlaubt geteilten Account nur im eigenen Haushalt

Der Streamingdienst wolle seine Kunden nun per E-Mail über die Funktion informieren, sobald sie bei ihnen verfügbar ist. Anschließend taucht unter dem Profilsymbol bei Netflix der Button „Profiltransfer durchführen“ auf. Es scheint so, als wolle man es den Nutzern so einfach wie möglich machen, zu einem kostenpflichtigen Modell zu wechseln.

Aktuell erlaubt es Netflix zwar, dass ein Konto bis zu fünf verschiedene Profile haben kann, rät aber dringend davon ab, ein Konto mit Personen zu teilen, die außerhalb des eigenen Haushalts leben.

Neben der Neuheit, die das Teilen eines Accounts betrifft, führt Netflix nun auch eine brandneue Abo-Variante ein. Das günstigere Modell enthält jedoch auch einige Nachteile, die Kunden kennen sollten.