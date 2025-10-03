Stereotyp Mann – Netflix-Neuheit räumt ein für alle Male mit Klischees auf

Herbert Grönemeyers berühmte Frage „Wann ist der Mann ein Mann?“ beschäftigt die Gesellschaft seit Jahrzehnten. Netflix greift dieses Thema nun auf und präsentiert mit der neuen Serie „Alphamännchen“ eine moderne Antwort. In acht Episoden werden die Geschichten von vier Männern erzählt, die mitten in persönlichen Krisen stecken und sich in einem ungewöhnlichen Seminar wiederfinden – mit dem Ziel, männliche Stereotype zu hinterfragen.

Im Mittelpunkt stehen die Figuren Ulf (Tom Beck), Cem (Serkan Kaya), Erik (David Rott) und Andi (Moritz Führmann). Die Netflix-Serie zeigt, wie die Freunde zwischen verletzten Egos, Wut, Scham und Mut lernen, ihre eigene Rolle als „Mann“ neu zu definieren. Am Ende stehen sie noch immer zusammen, doch ihre Sicht auf Männlichkeit ist eine völlig andere!

Schauspieler Tom Beck über das Bild vom Alpha-Mann

Im Interview mit „Bild“ sprach Tom Beck offen über die Botschaft hinter seiner Netflix-Rolle. „Ich bin in vielen Dingen kein klassischer Mann. Zum Beispiel habe ich keinen Orientierungssinn“, scherzte der Schauspieler. Gleichzeitig macht er deutlich: „Hinter jedem lauten Auftreten steckt häufig ein recht kleines Ego. Gerade Typen, die sich nach außen hin so wahnsinnig hart und selbstbewusst geben, sind eigentlich die ärmsten Würstchen von allen.“

Mit dieser Haltung unterstreicht Beck, dass „Alphamännchen“ auf Netflix bewusst Klischees aufgreift, um diese kritisch zu hinterfragen. „Wir möchten ihnen den Spiegel vorhalten“, betonte der Schauspieler.

Psychologische Tiefe in der Netflix-Serie

Auch Experten sehen die Serie als spannend. Der Psycho- und Paartherapeut Dr. Michael Klein erklärte gegenüber „Bild“: „Männer haben Probleme, ihre Gefühle auszudrücken und zu verstehen. Weil sie sie unterdrücken, neigen sie zu Impulsivität.“ Genau diese Konflikte würden in „Alphamännchen“ realistisch dargestellt. Besonders interessant sei die Kumpel-Dynamik, die zeige, dass Männer durchaus Solidarität, Mitgefühl und Unterstützung füreinander entwickeln können.

Tom Beck selbst möchte mit der Netflix-Produktion keine Moralpredigten halten. Stattdessen setzt er auf Empathie. Sein Rat im Umgang mit vermeintlichen Machos lautet: „Eigentlich muss man da sagen: Komm mal her, ich nehm’ dich in den Arm. Sprich dich aus, du hast offensichtlich ein Problem.“

Mit „Alphamännchen“ bringt Netflix also nicht nur eine unterhaltsame Serie, sondern auch einen wichtigen Diskussionsbeitrag zur Frage, wie sich Männlichkeit heute definiert.