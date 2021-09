Nena gibt Konzert auf Mallorca – DIESE Aussagen sind überraschend

Nachdem etliche Konzerte von Nena wegen ihrer Äußerungen zu den Corona-Maßnahmen abgesagt worden, trat die Sängerin auf Mallorca auf. Doch das Gelbe vom Ei war diese Show wohl auch nicht.

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, spielte Nena am Samstag in der Reihe „Summer Garden Picnic“ in Camp de Mar. Ihre erste Ansage überrascht.

Nena spricht von „komischen Umständen“

Denn sie bat das Publikum, die Corona-Regeln einzuhalten. Das war in Deutschland in letzter Zeit ganz anders. Nena sagte: „Tut mir ja leid, dass ihr nicht aufstehen dürft, aber so ist das nun mal. Wollt ihr euch nicht setzen? Come on, sit.“

Die 61-Jährige sprach außerdem von „komischen Umständen“. Als es dunkel wurde, sang sie ihren Song „Licht“. Doch so ganz zufrieden war sie damit nicht: „So richtig fühlen tu' ich euch noch nicht, aber das kommt schon noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.“

Die nächste Ansage folgt prompt, als viele ihr Handy-Licht anschalten und es hin und her kippen: „Findet ihr das alles richtig? Es ist auch egal, es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, ob wir das hier genießen und irgendwie das Beste draus machen.“

Beim Song „Wunder geschehen“ hält Nena es aber nicht mehr auf der Bühne aus. Sie kündigt an: „Passt mal auf, ich könnte ein bisschen näherkommen, wenn ihr alle da bleibt, wo ihr seid.“ Eingefleischte Fans folgten ihr dann doch und kamen der Sängerin nahe.

Laut „Bild“ soll Nena sogar einige Fans umarmt haben und ihnen sehr nahe gekommen sein – trotz Corona! Auch soll sie sich auf der Bühne über die Regeln lustig gemacht haben. Sie setzte sich hin und sang im Sitzen weiter: „Was kann man im Sitzen alles machen? Also klatschen ist natürlich ziemlich genial.“

Veranstalter Roland Michael (53) sagte, dass alles in Ordnung sei: „Dass Nena ins Publikum in die Menge ging, war vorher mit mir abgesprochen. Das war alles cool. Es gab keinerlei Zwischenfälle, Nena war spaßig auf der Bühne, Nena hat alle Regeln eingehalten und es war eine geile Stimmung.“

Auch das Management von Nena gab an, dass es mit rechten Dingen zuging: „Nena hat ein sehr schönes Konzert gestern gespielt. Sie und vor allem die Zuschauer haben sich an alle Vorgaben gehalten.“

Ein Fan ist sich laut „Mallorca Zeitung“ aber sicher: Picknick-Konzerte sind nicht das Ding der Sängerin. „Sie braucht die Menschen um sich. Das ist halt momentan etwas schwierig“, sagt er über Nena.

