Nena kündigt Neuigkeiten an: Ihre deutschen Fans schauen in die Röhre

Sie war einst ein gefeierter Star: Mit ihrem Song „99 Luftballons“ wurde Nena nicht nur in Deutschland zu einem großen Star. Doch durch ihr Verhalten während der Corona-Pandemie bekam die weiße Weste der 62-jährigen Hagenerin unschöne Flecken.

Ihre Fans sollten sich „ihre Freiheit“ zurückholen, rief Nena während eines Konzertes in Berlin im Juli 2021. Damals, noch in der Hochphase der Corona-Pandemie, hatte der Veranstalter es mithilfe eingerichteter Boxen geschafft, ein Konzert unter freiem Himmel zu ermöglichen.

Nena kündigt Überraschung für die Fans an

Als Zuschauer jedoch die Sicherheitsmaßnahmen ignorierten, geriet Nena in Rage. Videos zeigen, wie sie dem Publikum zuruft: „Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter – I don’t fucking care! Ich hab‘ die Schnauze voll.“ Danach wurde es länger ruhig um die Sängerin, bis Florian Silbereisen sie im vergangenen Jahr wieder ins Fernsehen holte.

Beim „Schlagerjubiläum“ stand Nena das erste Mal wieder auf der großen Bühne. Und auch die Fans scheinen bedingungslos zu ihr zu stehen. „Das tut gut, danke dir. Danke, dass du immer so gerade bist und immer zu deiner Wahrheit stehst. Vor allem in der sogenannten Zeit der Pandemie hast du mir viel Hoffnung durch deine Haltung gegeben, Chapeau. Weiter so, liebe Nena“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere ergänzt: „40 Jahre begleitest du mich schon. Meine erste Kassette im Walkman 1982 war deine und ich freu mich sehr, dass du eine der wenigen ‚echten‘ unter den Künstlern geblieben bist“.

Umso ärgerlicher, dass die Überraschung, die Nena zum Valentinstag verschenkte, für ihre deutschen Fans kaum zu hören sein wird. So gab Nena dem Sender „sirius xm radio“ ein Interview. Sprach darin über Liebe und spielte auch ein paar Lieder. Blöd nur: „Leider ist das Ding nur in Nordamerika zu hören“, so Nena.