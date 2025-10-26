Nelly Furtado verabschiedet sich aus dem Rampenlicht – doch eines bleibt offen

Mit Hits wie „Maneater“, „I’m like a Bird“ oder „All Good Things“ begeisterte die kanadische Sängerin Nelly Furtado Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.

Für viele gehört die 46-Jährige zu den erfolgreichsten Künstlerinnen unserer Zeit. Doch nun folgt die Nachricht, vor der sich ihre Fans gefürchtet haben: Nelly Furtado verkündet das Ende ihrer Bühnenkarriere.

Nelly Furtado feiert Jubiläum

Auf Instagram feiert die Sängerin das Jubiläum ihrer ersten Platte namens „Whoa, Nelly!“ mit einem Post. Sage und schreibe 25 Jahre ist es her, dass das Debütalbum veröffentlicht wurde.

„Dass so viele Menschen meine Musik wiederentdecken, ist surreal und wundervoll. Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Gelegenheit zu nutzen, wieder auf die Bühne zu gehen und aus nächster Nähe die wahre, beständige Kraft guter Musik zu erleben. Das hat mich wirklich an Magie glauben lassen“, schreibt Nelly Furtado zu dem Post.

Nelly Furtado zieht sich zurück

Neben der Freude über das Jubiläum gibt es aber auch traurige Nachrichten für die Fans der Sängerin. „Ich habe beschlossen, mich für die absehbare Zukunft von der Bühne zurückzuziehen und mich anderen kreativen und persönlichen Projekten zu widmen, die meiner Meinung nach besser zu dieser nächsten Phase meines Lebens passen“, heißt es in dem Post weiter.

Weiter noch: „Unendliche Dankbarkeit an alle, die jemals meine Musik gehört und mit ihr vibriert haben und eine meiner Shows besucht haben. Ich liebe euch und eure offenen Herzen.“

Unklar bleibt, was genau der Grund für diese Entscheidung gewesen ist. Außerdem bleibt offen, ob Nelly Furtado nicht doch noch eines Tages ein Comeback feiern wird. Ihre Fans wünschen es sich jedenfalls, wie ein Blick in die Kommentare zeigt.