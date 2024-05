NDR-Legende Carlo von Tiedemann: Er muss neu laufen lernen

Seit über fünf Jahrzehnten prägt Carlo von Tiedemann die deutsche Medienlandschaft. Als Moderator zahlreicher Fernsehsendungen wie „Aktuelle Schaubude“, „Dalli Dalli“ und der „NDR Talk Show“ wurde er einem breiten Publikum bekannt. Vor kurzem rang der Entertainer mit schweren gesundheitlichen Problemen, musste längere Zeit im Krankenhaus verbringen. Schritt für Schritt kämpft er sich nun zurück ins Leben – doch der Weg gestaltet sich komplizierter als gedacht.

NDR-Star: Nach Erkrankung folgte nächster Tiefschlag

NDR-Legende Carlo von Tiedemann entkam nur knapp dem Tod, überlebte gerade so eine bakterielle Infektion an den Herzkranzgefäßen. Dann kam der nächste Schock: Im Krankenhaus brach er sich einen Rückenwirbel. Mehrere Monate verbrachte der Moderator in der Klinik mit anschließender Reha. Sein Zuhause kam nach den körperlichen Einschränkungen nicht mehr infrage, musste zunächst barrierefrei umgebaut werden. Von Tiedemann wohnte während der Renovierungsarbeiten in einem Pflegeheim. Jetzt darf der TV-Star zurück in seine Wohnung in Hamburg.

Für von Tiedemann ist es ein echtes Geschenk, wieder in den eigenen vier Wänden leben zu dürfen: „Ich bin dankbar und überaus zufrieden mit meinen Fortschritten. Ich kann jetzt allein ohne Hilfe duschen. Ein Indianer kennt eben keinen Schmerz“, schildert er gegenüber „Bild“ seine Fortschritte. Doch zurück zu seinem alten Ich ist der NDR-Star noch lange nicht gekehrt.

Die Folgen seines Krankenhausaufenthaltes sind nicht spurlos an dem Moderator vorbeigegangen. Durch den Bruch an der Wirbelsäule muss er das Laufen neu erlernen! Doch von dieser Herausforderung lässt sich von Tiedemann nicht einschüchtern: „Das geht derzeit nur mit dem Rollator. Aber da habe ich keine Berührungsängste, das ist eben so. Ich setze das Training und meine Krankengymnastik fort, meine Physiotherapeutin kommt mehrmals die Woche.“

Carlo von Tiedemann blickt der Zukunft positiv ins Auge und hat sich große Ziele gesteckt. So möchte er die Moderation beim NDR Schlager wieder aufnehmen. „Das habe ich mir fest vorgenommen“, versichert er.

NDR-Legende Carlo von Tiedemann nutzt seine Genesung nun für Dinge, die ihm am Herzen liegen: „Ich lese wahnsinnig viel.“ Mit der Unterstützung seiner Familie wird sich der TV-Star sicherlich zurück ins Leben und auf die Showbühne kämpfen.